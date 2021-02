Bundesliga : le Bayer Leverkusen arrache le nul contre Augsbourg

Un peu décroché en vue d'une qualification en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen se devait de gagner aujourd'hui pour ne pas laisser l'Eintracht Francfort prendre trop d'avance. Face à Augsbourg, les Rouge et Noir ont arraché un nul qui ne fait cependant pas vraiment leurs affaires (1-1).

La suite après cette publicité

C'est Niederlechner qui a inscrit le premier but de la rencontre en tout début de partie, et l'équipe qui restait pourtant sur trois défaites consécutives en Bundesliga a réussi à tenir... jusqu'à la 90e+5 et ce but de Tapsoba ! Avec ce point du nul, Leverkusen est à cinquième à cinq points de la quatrième place, alors qu'Augsbourg reste treizième.

Retrouvez le classement de la Bundesliga ici.