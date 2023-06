Steven Nzonzi quitte Al-Rayyan

La suite après cette publicité

Après deux saisons passées du côté du Qatar Stars League, le milieu de terrain français Steven Nzonzi (34 ans) va quitter Al-Rayyan à l’issue de son contrat. C’est le Féroce qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce samedi.

L’international aux 20 sélections et champion du monde 2018 aura disputé 53 rencontres toutes compétitions confondues avec les Lions, pour 7 buts et 3 passes décisives. Il avait notamment été dirigé par Laurent Blanc pendant six mois (septembre 2021-février 2022).

À lire

PSG : Kylian Mbappé esquive encore la question sur sa fin de contrat