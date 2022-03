JT Foot Mercato : un avenir radieux s'annonce au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone prêt à faire sa révolution

Le FC Barcelone espère trois noms au poste d'attaquant, Erling Haaland, Mohamed Salah ou Robert Lewandowski. Mais deux joueurs ont déjà trouvé un accord pour signer avec le club catalan au prochain mercato, il s'agit d'Andreas Christensen le défenseur de Chelsea et Franck Kessié, milieu de terrain de l'AC Milan. Le Barça mise aussi sur la jeunesse, puisque Mamadou Coulibaly, jeune pépite de l'AS Monaco est aussi sur ses tablettes. Pour attirer tout ce beau monde il faudra vendre et la direction du club espère bien récupérer une belle somme en vendant le champion du monde 2018, Samuel Umtiti. L'Olympique Lyonnais serait toujours à l'affût mais les Gones ne sont pas vraiment rassurés quant à son état physique. L'autre nom annoncé sur le départ, c'est celui de Memphis Depay. Le Néerlandais dispose toujours d'une belle cote sur le marché et un départ ferait du bien aux finances du club.

Rudi Garcia est à la recherche d'un nouveau club

Sans club depuis son départ de l'OL en fin de saison dernière, Rudi Garcia veut retrouver une équipe, c'est ce qu'il a déclaré dans un entretien au Figaro. «J’ai une préférence pour l'Angleterre ou l'Espagne, mais je ne dis pas non à l'Allemagne, la France ou l'Italie. [...] Aujourd'hui, je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d'arrêt, ça me démange. Je prends des cours d'anglais par correspondance depuis des mois, car on a toujours besoin de se perfectionner. Il faut rester actif».

Arsène Wenger affirme que Kylian Mbappé est proche du niveau de Pelé

Kylian Mbappé fait rêver tout le monde, même Arsène Wenger, qui ose une comparaison avec une légende du foot un certain Pelé. «Il a sa fantaisie, pas seulement sa vitesse. Il a de l’intelligence, une bonne qualité technique, un bon timing dans ses courses, une analyse rapide du jeu. C’est aussi un esprit libre, il est exceptionnel», a-t-il expliqué sur le plateau de beIN Sports. «Quand je l’ai vu la première fois, j’ai dit à la télévision française : 'Il y a du Pelé en lui'. Tout le monde a pensé que j’étais un peu fou. Mais il est en train d’arriver à ce niveau», en précisant que l'international français était «techniquement, un peu devant Haaland».