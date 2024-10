Serie A : Empoli accroché par Parme

C’est un résultat qui ne devrait pas rassurer grand monde. Dans le cadre de la 9e journée de Serie A, Parme et Empoli s’affrontaient ce dimanche. Deux équipes dans le dur, et qui voient encore leur série sans victoire s’étirer avec ce match nul (1-1). En première période, Empoli avait ouvert le score grâce à un but contre son camp de Woyo Coulibaly (35e, 0-1), avant que l’ex-Nantais Gabriel Charpentier n’égalise en fin de match pour les locaux (80e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Empoli 11 9 1 2 5 2 7 6 17 Parme 8 9 -2 1 5 3 12 14

Ils pensaient peut-être même enfin retrouver les joies d’une victoire avec ce penalty, finalement manqué par le jeune Français Ange-Yoan Bonny (83e). Au classement Empoli, qui n’a plus gagné depuis 4 matches, est 10e. Parme, en quête d’un premier succès depuis août, se retrouve à la 16e place.