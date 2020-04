PSG : Neymar sort du silence

Tout le monde en parle. Alors que le football est à l'arrêt depuis le 13 mars dernier en France, Neymar continue encore et toujours à faire couler beaucoup d'encre. Malgré lui d'ailleurs. Comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant, l'international auriverde fait la une des médias catalans qui ne cessent d'évoquer son possible retour au FC Barcelone lors du prochain mercato. Mais le footballeur acheté 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain a aussi fait parler de lui pour d'autres raisons. Tout d'abord, son retour au Brésil le 18 mars dernier, au début du confinement, a été pas mal commenté. Puis, le 24 mars, il créait la polémique au pays en allant faire ses courses au supermarché et en remplissant considérablement son caddie. Et ce, alors que ministère de la Santé avait demandé aux Brésiliens de rester confinés chez eux. L'attitude de Ney a de nouveau été pointée du doigt quelques jours plus tard.

Neymar donne de ses nouvelles

En effet, le 27 mars, le footballeur âgé de 28 ans a fait polémique lorsqu'il a publié un cliché où on le voit posé sur la plage avec des amis après une partie de volley-ball. Une photo qui a fait polémique au Brésil puisque Neymar ne respecterait pas les règles de confinement et les conseils, notamment au niveau de la distance sociale d'un mètre. Dès le lendemain, son conseiller en communication a éteint l'incendie. «Il ne reçoit aucune visite. La photo qui a suscité l'article (...) montre Neymar Jr à côté d'autres personnes en quarantaine avec lui, qui vivent et ont voyagé ensemble de Paris au Brésil. La seule exception à cette règle est son fils, Davi Lucca, qui est venu habiter chez son père. Neymar continue à faire son travail quotidien, de prévention des blessures et de maintien de la forme physique, avec son entraîneur Ricardo Rosa, attendant avec impatience la fin de ce triste moment d'humanité et le retour à l'activité professionnelle qui s'ensuivra»

Un service de presse qui a décidé de mener une grande opération de communication afin de donner de nouveau des nouvelles du numéro 10 du Paris Saint-Germain ce jeudi. Dans un long communiqué, où il est expliqué en substance que Neymar travaille d'arrache-pied afin de reprendre dès qu'il sera possible, on retrouve quelques déclarations du principal intéressé, dont les propos sont relayés par Le Parisien. « Ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété. J'ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J'espère que la décision sera connue bientôt. » Le message est passé : Ney veut retrouver les terrains et il travaille pour ! Justement, il profite de toutes les commodités qu'offrent sa résidence de Mangaritiba comme le précise le communiqué.

Le plan de bataille du Brésilien

«La copropriété dispose d'un grand espace pour le cyclisme, un terrain de football, une salle de sport et des équipements pouvant être utilisés, tant que les règles de distance sociale sont respectées. La routine de l'athlète consiste en un petit-déjeuner, une première séance d'entraînement, du repos et tout au long de la journée, des activités ludiques, qui finissent par lui faire dépenser de l'énergie. Dans certains cas, les séances d'entraînement spécifiques et générales sont divisées en deux périodes». Le plan de bataille du Brésilien est donc connu. Pour l'aider dans cette mission, Ney est encadré par Ricardo Rosa, son préparateur physique. Il travaille aussi avec des proches et le joueur de Palmeiras, Lucas Lima.

« Faire tout seul pour Neymar serait un peu fatigant. Avec Lucas, les choses sont plus agréables et l'un finit par aider l'autre. Pendant toutes ces années de travail avec lui, ce que je voudrais souligner, dans la partie physique en général, c'est qu'il est un athlète privilégié, toujours au niveau ou au-dessus, pour les footballeurs. Une autre chose qui le démarque beaucoup et peu de gens le savent, en plus d'être un athlète agile et rapide, il a beaucoup de résistance. Il est très difficile de trouver un athlète avec ces trois compétences ensemble mais dans le cas de Neymar, il est d'une autre planète, car il a les trois (...) Le meilleur moment est encore à venir ». Après avoir fait débat, Neymar a changé de stratégie et compte rien redorer une image qui a été particulièrement entachée ces dernières semaines.