Giovani Lo Celso prêté à Villarreal

Acteur de cette fin de mercato hivernal avec les arrivées de Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski mais aussi les départs en prêt de Tanguy Ndombélé et Bryan Gil, Tottenham a réalisé un nouveau mouvement ce lundi. Ainsi, son milieu de terrain argentin Giovani Lo Celso (25 ans) effectue son retour en Espagne. Annoncé du côté de l'OL, celui qui compte 19 apparitions pour 1 but et 2 offrandes cette saison a finalement décidé de rejoindre Villarreal en prêt.

Tottenham a annoncé le départ de l'ancien du Real Betis Balompié pour Villarreal dans un communiqué : «Giovani Lo Celso a rejoint Villarreal en Liga en prêt pour le reste de la saison. Le milieu de terrain argentin nous a rejoint en provenance du Real Betis en 2019 et a fait 84 apparitions sous nos couleurs à ce jour, marquant huit buts.»