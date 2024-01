Coupe du Roi : le FC Barcelone s’impose difficilement contre Barbastro, la Real Sociedad s’en sort de peu

Alors que le Real Madrid s’était sorti du piège Arandina (3-0) ce samedi, c’était au tour du FC Barcelone de disputer son 16e de finale de Coupe du Roi ce dimanche. Opposés à Barbastro, pensionnaire de quatrième division ibérique, les Catalans ne devaient alors rencontrer que très peu de difficultés. La première période a alors donné raison à cette théorie. Ultra-dominateurs, les ouailles de Xavi ont ouvert le score dès la 18e minute grâce à Fermin Lopez (0-1). Avec 79% de possession et 17 tirs à 1, le Barça est finalement rentré aux vestiaires qu’avec cet avantage d’un but. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Raphinha ont enfin inscrit ce but du break grâce à une belle inspiration de l’ailier brésilien (0-2, 51e).

Pourtant, c’est à ce moment précis que les locaux ont décidé de se rebeller tandis que beaucoup d’autres équipes auraient chuté mentalement et auraient bu le calice jusqu’à la lie. Réduisant l’écart à l’heure de jeu via Adria De Mesa Garrido (1-2, 60e), les joueurs de Barbastro n’auront pas été assez tueurs pour revenir réellement dans la partie. Leurs derniers espoirs ont été douchés par un penalty victorieux transformé par Robert Lewandowski (1-3, 88e). Et ce, même si un autre penalty, conclu par Marc Prat (2-3, 90+4e), aurait pu entretenir certains rêves chez quelques-uns des 6000 spectateurs présents pour ce match. Avec ce succès étriqué, le FC Barcelone poursuit l’aventure et se hisse en huitièmes de finale de Coupe du Roi. Dans l’autre rencontre de la soirée, la Real Sociedad, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, s’est imposée sur la plus petite des marges à Malaga grâce à une réalisation d’Igor Zubeldia (0-1, 49e).