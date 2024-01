Coupe du Roi : le Real Madrid se fait peur mais s’impose à Arandina avant la Supercopa

Vainqueur difficile de Majorque le week-end dernier en championnat, le Real Madrid disputait ce samedi soir sa dernière rencontre dans la péninsule ibérique avant le voyage en Arabie saoudite pour y disputer la Supercoupe d’Espagne. Avec un groupe grandement remanié pour faire reposer des cadres de l’équipe première, Carlo Ancelotti faisait confiance à la jeunesse sur la pelouse d’Arandina, pensionnaire de quatrième division espagnole, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du Roi. Le joyau turc Arda Güler, arrivé l’été dernier pour 20 M€ en provenance de Fenerbahçe, faisait sa première apparition avec la Casa Blanca, tout comme Vinicius Tobias.

Nico Paz, quant à lui, était titulaire pour la première fois de la saison après quelques entrées en jeu. La première période de ce match était logiquement dominé par les hommes en blanc, qui mettaient le pied sur le ballon face à une modeste équipe castillane disciplinée en défense néanmoins. Après quelques centres sans trouver preneur de Dani Ceballos ou encore Brahim Diaz, Güler était le premier à inquiéter le portier adverse, qui se déployait bien pour détourner la frappe au premier poteau du jeune international turc (14e). Ce dernier heurtait même le poteau gauche d’Adrian Alvarez sur un coup franc à l’entrée de la surface de réparation (19e).

Le feu follet Brahim Diaz

Cependant, le rythme redescendait au fil de ce premier acte, et ce, jusqu’à la pause. Mais au retour des vestiaires, un homme arrivait à changer la donne : Brahim Diaz. Tentant de passer entre deux défenseurs, l’ancien milieu offensif de l’AC Milan obtenait d’abord un penalty, fauché par un adversaire sur la ligne de la zone de vérité. Son compère Joselu ne se faisait pas prier pour tromper Alvarez, qui plongeait pourtant sur le bon côté (1-0, 54e). Quelques instants suivant l’engagement d’Arandina, Brahim reprenait un ballon mal dégagé avant d’ajuster le dernier rempart d’une frappe se logeant dans le petit filet gauche (2-0, 55e).

L’international de la Roja (1 sélection, 1 but) confirmait sa belle forme du moment et profitait des quelques absences sur blessure offensivement pour montrer qu’il était capable d’être un élément important de l’attaque du Mister. Coup dur, par contre, pour Eduardo Camavinga, qui sortait sur blessure et rejoignait même directement le vestiaire en compagnie du staff médical. Entré à sa place, Rodrygo, servi par Brahim, scellait le sort de la rencontre d’un enchaînement simple dans le camp adverse pour aggraver le score (3-0, 90+1e). Les locaux sauvaient l’honneur dans le temps additionnel grâce au centre de Raly Cabral, détourné par Nacho dans ses propres buts (3-1, 90+3e). Le Real Madrid assure en Copa avant d’affronter son rival et voisin, l’Atlético, en demie de la Supercopa.