Serie A : le Torino accroche un point à Sassuolo

Suite et fin de la 28ème journée de Serie A ce lundi soir. Le Torino se déplaçait au Mapei Stadium pour y affronter une équipe de Sassuolo, toujours plus en forme sur cette année civile 2023. Malgré une entame assez compliquée où les hommes d’Ivan Juric dominaient les premiers instants avec cette transversale touchée par Nemanja Radoniic (32e), ce sont bien les locaux qui ont ouvert le score grâce à Andrea Pinamonti, oublié au second poteau par la défense grenate, qui a repris la frappe mal repoussée par Vanja Milinković-Savić (36e). La seconde période a été en nette faveur de Sassuolo qui a bien cru doubler la mise dans une action 100% française avec une réalisation d’Armand Laurienté sur une passe décisive de Maxime Lopez mais ce but a finalement été refusée pour hors-jeu (57e).

Un rebondissement qui a profité au Torino puisque les Granata ont même égalisé grâce à une tête croisée d’Antonio Sanabria (66e). Un score final de parité assez logique (1-1) entre deux équipes du ventre mou italien mais les Turinois peuvent nourrir des regrets par leur manque de réalisme. Au classement, les deux équipes restent assez proches dans le sac pour l’Europe : les Neroverdi pointent à la 12ème place, à un point des Granata qui sont 10èmes devant l’Udinese avec leur avantage. Le weekend prochain, Sassuolo jouera contre Vérone, alors que le Torino accueillera la Roma, lors de la 29ème journée du championnat italien.

