Real Madrid : Nacho a la cote en Serie A

Comme expliqué à plusieurs reprises cet été, le Rea Madrid veut dégraisser durant ce mercato. Et plusieurs éléments sont partis à l'image de James Rodriguez, Sergio Reguilon ou encore Gareth Bale. D'autres pourraient encore partir comme Mariano Diaz ou Nacho. Concernant ce dernier, il n'est pas un premier choix pour Zinedine Zidane.

Le défenseur de 30 ans pourrait donc partir et il ne manque pas de prétendants. Selon les informations du quotidien madrilène AS, les représentants du joueur ont rencontré récemment l'AC Milan, l'AS Roma et Naples. Un départ du côté de l'Italie est donc fortement envisageable pour le natif de Madrid.