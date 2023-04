Bayern Munich - Borussia Dortmund : les compositions sont là

La 26e journée de Bundesliga est un moment clef de la saison car ce samedi à 18h30, le Bayern Munich reçoit le Borussia Dortmund dans un choc qui peut décider de l’issue de la saison. Dauphin du club de la Ruhr, le Rekordmeister désormais dirigé par Thomas Tuchel s’articule en 4-2-3-1 avec Yann Sommer comme dernier rempart derrière Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et Alphonso Davies. Joshua Kimmich et Leon Goretzka assurent le double pivot. Seul en pointe, Eric-Maxim Choupo-Moting est soutenu par Kingsley Coman, Thomas Müller et Leroy Sané.

Les Marsupiaux d’Edin Terzic optent de leur côté pour un 4-3-3 avec Gregor Kobel comme dernier rempart. Devant lui, Marius Wolf, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck et Julian Ryerson sont placés en défense. Emre Can, Jude Bellingham et Raphaël Guerreiro se retrouvent ensemble au cœur du jeu. Enfin, Julian Brandt et Marco Reus prennent les ailes autour du buteur Sébastien Haller.

Les compositions

Bayern Munich : Sommer – Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Müller, Sané – Choupo-Moting

Borussia Dortmund : Kobel – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson – Can, Bellingham, Guerreiro – Brandt, Haller, Reus

