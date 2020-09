Kylian Mbappé revient sur les difficultés des Bleus face à la Suède

Au sortir d'un match au cours duquel il a sauvé les siens sur un éclair (et avec un peu de réussite), en ouvrant la marque à la 41e minute de jeu, l'attaquant du Paris Saint-Germain est revenu sur la prestation collective de l'équipe de France - disposée en 3-5-2 - au micro de M6, très poussive face à la Suède : «c'était un nouveau système, à l'extérieur, c'était une rencontre compliquée. On s'est bien battu, on a essayé de poser le ballon, on a quelques séquences a retenir. Ça va pas être top tout de suite, mais dans le futur ça peut être mieux, je suis plus proche du but, je suis content », s'est d'abord défendu le tricolore.

Avant de poursuivre : «on est pas tous au même point (physique, ndlr), il y en a qui ont joué il y a une semaine, d'autres étaient en vacances. Le plus important c’était la victoire, on commence bien et on va essayer d’être encore mieux mardi.» Avec lui sur le terrain ? «Je ne sais pas encore, c'est le coach qui décide. S’il veut que je joue, je joue. J’ai encore un peu mal, mais ça va un peu mieux.» Prochaine échéance dès mardi, face à la Croatie.