Clermont - PSG : les notes du match

Après le récital de Lorient contre Saint-Etienne vendredi soir (6-2), et le succès rennais sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi (3-2), la 31e journée de Ligue 1 se poursuivait ce soir avec une rencontre entre le Clermont Foot 63 et le Paris Saint-Germain. Dix-septièmes avec seulement un point d'avance sur l'ASSE, les Clermontois devaient absolument créer la surprise pour se donner un peu d'air et s'éloigner de la zone rouge. Mais en face, les Parisiens, en tête avec douze points d'avance sur le SRFC, voulaient conforter leur place de leader et faire un pas de plus vers le titre. Côté parisien, Mauricio Pochettino alignait un 4-3-3 avec le trio Messi-Mbappé-Neymar en attaque. L'équipe de Pascal Gastien s'avançait en 4-2-3-1 avec Bayo en pointe notamment. Dès les premières minutes, les Parisiens prenaient possession du ballon et allaient ouvrir le score rapidement. Servi dans la surface par Messi, Neymar fusillait Desmas d'une belle frappe croisée (6e, 0-1). Mais avec Seidu qui était resté au sol, suite à un contact avec Mbappé, et qui couvrait tout le monde, les locaux criaient au scandale, mais la VAR validait bel et bien ce but du Brésilien.

Placés assez haut, les Clermontois tentaient de bousculer le PSG pour revenir, en vain. Sur une offrande de Messi, Mbappé devançait Desmas pour le but du break (19e, 0-2). La domination parisienne était totale mais juste avant la pause, Dossou redonnait espoir aux siens sur un service de Khaoui (42e, 1-2). Au retour des vestiaires, les locaux voulaient forcément égaliser pour offrir une fin de rencontre haletante à leur public, mais le PSG déroulait. Après un but refusé à Messi pour un hors-jeu notamment (63e), Neymar signait un doublé sur penalty après une faute de Zedadka sur Mbappé (71e, 1-3). Sur un service sublime du Brésilien, Mbappé signait à son tour un doublé (74e, 1-4). Mais les Parisiens ne s'arrêtaient pas là. Le trio Messi-Neymar-Mbappé fonctionnait à merveille et sur un décalage de l'Argentin, l'international français enroulait parfaitement pour le triplé (80e, 1-5) ! Sur un nuage, KM7 se muait ensuite en passeur pour Neymar, qui marquait lui aussi son troisième but (83e, 1-6). Derrière, Desmas évitait à son équipe d'en prendre plus. Le PSG s'imposait facilement et restait bien en tête au classement. Clermont ne quittait pas le dix-septième rang.

L'homme du match : Mbappé (9) : encore un match où l'international français s'est montré décisif. Auteur d'un bon ballon pour décaler Hakimi (15e), il a ensuite pu doubler de la mise pour Paris d'un joli ballon piqué (19e). En fin de première période, il réalisait un joli numéro pour trouver Neymar (45e). Sans doute, l'élément le plus dangereux pour le PSG, à l'image de ses nombreuses combinaisons avec Neymar et Messi. Et le festival Mbappé ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a inscrit deux buts en fin de rencontre pour réaliser le triplé et s'offrir une passe décisive pour Neymar. C'est maintenant devenu pour lui une habitude d'être élu homme du match lors des sorties du Paris Saint-Germain...

Clermont Foot

- Desmas (3,5) : malgré un bel arrêt sur la frappe de Neymar avant la pause (43e) ou sur celles de Mbappé à l'heure de jeu et en fin de match (88e), le portier clermontois a vécu un match compliqué face au duo parisien. En effet, il était battu à deux reprises en 20 minutes par le Brésilien (6e) et par le Français d'un petit ballon piqué (19e). Lors de la dernière demi-heure, le duo parisien l'achevait en complétant chacun leur triplé avec un pénalty et un but offert par Mbappé pour l'ancien Barcelonais et un but où il semblait pourtant en retard au moment de se présenter face au gardien, et un enroulé pour Mbappé.

- Zedadka (3) : le latéral droit algérien ne s'est pas toujours montré à son avantage. Comme lorsqu'il était bien repris par Mendes alors qu'il tentait une percée (30e) ou qu'il provoquait un pénalty après un tacle sur Mbappé (70e), il a perdu de nombreux duels. Il tentait quelques centres comme celui un peu trop haut repris de la tête par Berthomier (33e).

- Seidu (3,5) : malheureux, il assistait allongé au sol à l'ouverture du score de Neymar, après avoir été touché par Mbappé juste avant (6e). À part ça, le Ghanéen a été plutôt discret et n'a rien pu faire face à la force de frappe offensive du PSG.

- Billong (4) : arrivé l'été dernier en provenance de Benevento, le défenseur central international camerounais (3 sélections) n'était pas toujours bien positionné et n'a pas été en réussite dans le jeu long. Remplacé par Ogier (89e).

- Mendy (4,5) : étant assez précis dans toutes ses passes, le latéral gauche clermontois était moins à l'aise dans les duels (1/7) comme lorsqu'il était bien repris par Hakimi après une belle accélération dans la moitié de terrain adverse (25e).

- Magnin (5) : le milieu défensif français de 24 ans a été auteur d'une bonne performance face au PSG ce samedi. Très précis dans ses transmissions (100%), il permettait à son équipe de ressortir avec notamment un très bon jeu long. Egalement important dans la construction des actions, il a délivré 3 passes clés.

- Gastien (5,5) : le capitaine du Clermont Foot a été auteur d'un bon match, étant présent à la récupération comme lors de son très beau tacle pour empêcher Gueye de rentrer dans la surface (14e), mais également au départ des actions, avec un beau changement d'aile (40e), témoignant de son envie d'utiliser le jeu long (11/18), ou sur l'action du but de Dossou avec cette passe tendue pour Berthomier (43e). Il tentait même sa chance de loin (53e), mais sa frappe était contrée par Kimpembe en corner.

- Dossou (6) : l'attaquant béninois aurait pu mieux venir couvrir sur le but de Neymar en début de rencontre lorsque Seidu était au sol (6e), mais il a ensuite réalisé un match intéressant, même s'il a perdu de nombreux duels. Auteur de belles incursions comme dans la surface parisienne avant d'être repris par Ramos (20e), ou dans le camp adverse lorsqu'il éliminait bien Verratti pour remonter du terrain et servir Zedadka (30e), il était récompensé de ses efforts en marquant sur une passe de Khaoui après un beau mouvement avant la pause (41e). Remplacé par Allevinah (66e).

- Berthomier (5) :le milieu offensif des Auvergnats a réalisé un match correct. Bien servi par Gastien, il décalait parfaitement Khaoui de l'extérieur du pied pour le centre de ce dernier sur le but de Dossou (41e). Il tentait également sa chance d'une reprise au premier poteau (61e). Remplacé par Kyei (66e).

- Khaoui (3,5) : arrivé cet été, l'international tunisien (27 sélections) a réalisé un match plutôt timide malgré sa passe décisive dans les six mètres pour Dossou (41e), ne touchant que 21 ballons. Remplacé par Da Cunha (66e).

- Bayo (4) : si l'attaquant international guinéen s'attendait à vivre un match pauvre en occasion face au PSG, cela a été le cas puisqu'il n'a jamais frappé aux buts. Tout n'a cependant pas été mauvais puisqu'il gênait bien la défense parisienne dans les duels ou lorsqu'il combinait bien avec Berthomier (23e).

PSG