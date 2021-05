Arsenal : David Luiz va partir

La fin est proche entre David Luiz (34 ans) et Arsenal. D'après les informations de The Athletic, le Brésilien aux 56 sélections avec la Seleção a fait savoir à ses dirigeants ce vendredi qu'il quitterait bel et bien le club du nord de Londres à l'expiration de son contrat, en juin prochain. Les Gunners n'avaient de toute façon pas proposé de prolongation à l'ex de Benfica, de Chelsea ou encore du PSG.

Mikel Arteta souhaitait pourtant conserver l'expérimenté défenseur central auriverde, qui a disputé 30 matchs (2 buts) toutes compétitions confondues cette saison avec Arsenal. David Luiz se remet actuellement d'une blessure survenue sur la pelouse de Newcastle, le 2 mai dernier. Il ne lui reste que deux matchs de Premier League pour profiter de ses derniers instants avec le maillot frappé du canon sur les épaules.