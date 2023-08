Sergio Ramos pourrait rebondir à Galatasaray

Toujours libre depuis la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos cherche un nouveau point de chute lors de ce mercato estival. Si un retour à Séville a été un temps envisagé, le défenseur central espagnol devrait finalement privilégier une nouvelle destination plus exotique. Après les Etats-Unis et la Major League Soccer, le joueur de 37 ans est dorénavant pisté par Galatasaray du côté d’Istanbul en Turquie en cas de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

L’expérimenté défenseur espagnol a participé à 45 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Bleu la saison dernière. Régulièrement titulaire sous les ordres de Christophe Galtier, Sergio Ramos a encore plusieurs années devant lui au haut niveau et une dernière expérience avec le club stambouliote de Galatasaray ne semble pas si utopique que ça. Le joueur de 37 ans est encore en très grande forme malgré son âge avancé et veut donc se battre à nouveau pour gagner des trophées dans un environnement compétitif.