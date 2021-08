Tottenham va sortir le chéquier pour Pau Torres

La suite après cette publicité

Après un exercice 2020-2021 pas très séduisant, Tottenham est en train de réaliser un gros ménage. José Mourinho parti il y a déjà quelques mois, les Spurs ont trouvé son remplaçant en la personne de Nuno Espírito Santo. Et concernant le mercato estival, il y a aussi eu quelques mouvements. Bien évidemment, le dossier Harry Kane, dans le viseur de Manchester City, est au cœur des débats, mais le club londonien a déjà recruté Bryan Gil (25M€), Cristian Romero (prêt) et Pierluigi Gollini (prêt). Cependant, le président Daniel Levy n'en a pas fini avec ce marché des transferts.

Car dans le sens des départs, de nombreux joueurs sont partis comme Danny Rose, Erik Lamela, Joe Hart ou encore Toby Alderweireld. Le défenseur belge a pris la direction de Doha où il s'est engagé en faveur du Al-Duhail SC, et il va bien évidemment falloir le remplacer. Et ça tombe bien car les dirigeants londoniens travaillent sur une piste menant en Espagne et plus précisément à Villarreal.

Une clause libératoire à 65M€

Comme le rapporte The Times ce samedi, Tottenham va bientôt passer à l'offensive pour Pau Torres (24 ans). Le défenseur de Villarreal, encore sous contrat jusqu'en juin 2024, est un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale du sous-marin jaune, lui qui a disputé 44 matches toutes compétitions confondues la saison passée. Unai Emery et les dirigeants comptent donc sur lui mais les Spurs ont un plan pour le recruter.

Le média britannique explique en effet que l'international espagnol (14 sélections, 1 but) dispose d'une clause libératoire de 65 millions d'euros depuis quelques mois (elle était à 55M€ avant mais a augmenté suite à un nombre d'apparitions en sélection). Du coup, Tottenham pourrait payer ce prix, même si les dirigeants espèrent que Villarreal laissera partir Pau Torres pour un peu moins. Dans tous les cas, il faudra faire avec la concurrence de Manchester United, Manchester City et Liverpool, aussi intéressés.