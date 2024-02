Jean-Louis Gasset débarque à l’OM

C’est désormais officiel, Gennaro Gattuso n’est plus à la tête de l’OM. «L’Olympique de Marseille annonce la fin de sa collaboration avec Gennaro Gattuso. L’Olympique de Marseille tient à remercier tout particulièrement Gennaro ainsi que l’ensemble de son staff pour l’investissement sans faille et le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien et leur souhaite bonne chance pour la suite», a annoncé le club olympien dans un court communiqué lundi matin. Intronisé à la tête de l’OM le 27 septembre dernier, le technicien italien sera resté en poste moins de cinq mois et la défaite à Brest aura été celle de trop (0-1).

Comme nous vous l’annoncions, les Phocéens ont misé sur un habitué des pelouses de Ligue 1, passé récemment en Côte d’Ivoire : Jean-Louis Gasset (70 ans). «L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur de l’équipe première. Entraîneur expérimenté aussi bien en club qu’en sélection, Jean-Louis Gasset a passé plus de 30 années sur différents bancs du championnat de France et à l’étranger. Ses expériences en tant qu’adjoint ou entraîneur principal des Girondins de Bordeaux, de l’AS Saint-Etienne, du Montpellier HSC ou du PSG ont fait de lui l’un des entraîneurs français les plus chevronnés et lui ont notamment permis de remporter 4 Championnats de France (2009, 2014, 2015, 2016), 2 Coupes de France (2015, 2016) et 4 Coupes de la Ligue (2009, 2014, 2015, 2016)», peut-on lire dans le communiqué du club phocéen.

Jean-Louis Gasset jusqu’en fin de saison

Libre depuis son départ en pleine Coupe d’Afrique des Nations 2023 après un début de compétition compliquée, l’ex-adjoint de Laurent Blanc va retrouver la France après son aventure mitigée à Bordeaux (2020-2021), lui qui, avant cela, avait aussi réussi à redresser efficacement une équipe de Saint-Étienne à la dérive. En position de relégable en novembre 2017, il avait réussi à emmener les Verts jusqu’à la 7e place de L1, avant de décider de quitter son poste en mai 2019.

Sous contrat jusqu’à la fin de saison actuelle, Jean-Louis Gasset aura la lourde tâche de tenter d’aller chercher une qualification européenne, alors que l’OM a perdu du terrain au fil des contre-performances. Et cela commencera par la réception du Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, avant celle de Montpellier, pour un Derby du Sud de la France périlleux, en clôture de la 23e journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45).