L’affaire Mbappé choque l’Europe, l’arrivée de Thomas Tuchel divise l’Angleterre

Kylian Mbappé secoue l’Europe

C’est un feuilleton qui est en train de prendre une ampleur incroyable. Impliqué dans une affaire de viol qui aurait eu lieu lors de son escapade en Suède, Kylian Mbappé fait parler de lui dans tous les journaux européens. Le Parisien et L’Equipe lui consacrent même leur une en faisant le point sur l’affaire. Son avocate intervient également et annonce même que le joueur va porter plainte. Forcément, l’Espagne aussi se mêle des premiers déboires extrasportifs de la nouvelle star du Real Madrid depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Marca et AS ont fait un papier sur le sujet, El Chiringuito de son côté a révélé qu’une discussion avait déjà eu lieu entre Mbappé et son club.

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel déjà contesté en Angleterre

C’est officiel depuis quelques minutes : Thomas Tuchel est le nouveau sélectionneur de l’Angleterre. Un gros coup réalisé par la fédération anglaise qui aura pris son temps sur ce dossier, après avoir confié l’intérim à Lee Carsley. Si la presse anglaise lui consacre une grande partie de ses pages, ce n’est pas seulement pour encenser le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 avec Chelsea. Le Daily Mirror met aussi en avant les brouilles qu’a pu avoir Thomas Tuchel avec ses anciennes directions, que ce soit au PSG, à Chelsea ou encore au Bayern Munich.

À lire

Affaire en Suède : Kylian Mbappé et son entourage désormais au courant de la plainte

La sortie forte de Varane sur sa retraite

Il y a quelques semaines, Raphaël Varane a annoncé sa retraite. Une décision qui a surpris le monde du football parce que même s’il a connu de nombreux pépins physiques, Varane n’a que 31 ans. Le champion du monde 2018 s’est confié ce mercredi dans le journal L’Equipe pour justifier sa décision, il pointe notamment du doigt le rythme infernal imposé aux joueurs et s’inquiète clairement pour l’avenir de son sport. L’ancien joueur du Real Madrid avait déjà pris la parole à plusieurs reprises pendant sa carrière pour prévenir des dangers de l’enchaînement des rencontres, c’est ce qu’il fait une nouvelle fois dans cet entretien.