PSG - Istanbul BB : Didier Drogba remercie Demba Ba et Achille Webo

Les remerciements et félicitations à l’encontre de Demba Ba et Achille Webo ne cessent de s’accroître depuis mardi soir et la rencontre PSG - Istanbul BB, arrêtée dès le quart d’heure de jeu après une altercation entre le quatrième arbitre Sebastian Coltescu et Achille Webo. L’arbitre roumain est accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de ce dernier. Les réactions n’ont pas tardé, et le terme de « honte » revient à la bouche de bon nombre de personnes offensées ce mercredi.

C’est en tout cas ce qu’a rapidement tenu à faire Didier Drogba, sur Twitter. L’ancien attaquant de Chelsea a alors repris les termes de l’attaquant sénégalais de 35 ans dénonçant les différentes appellations des joueurs en fonction de leur couleur de peau, et a ainsi remercié Demba Ba et Achille Webo pour «s’être démarqués et avoir quitté le terrain» au même titre que l’ensemble des 22 acteurs présents sur la pelouse.

"You never this say 'this white guy', you say 'this guy', so why when you mention... listen to me... so why when you mention a black guy [do] you have to say 'this black guy?'"

Thank you @dembabafoot and #AchilleWebo for standing out and to the players for leaving the field pic.twitter.com/UWB4VMGiCK