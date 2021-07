OM - ASSE : la réaction à chaud de Mattéo Guendouzi

Opposé à l'AS Saint-Etienne à Gueugnon ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille a dû attendre la fin de match pour s'imposer sur le score de 2-1 grâce à un coup de tête d'Alvaro Gonzalez. Interrogé par C8 au coup de sifflet final, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi a livré ses premières impressions.

«Aujourd'hui, il y a la victoire, c'est le plus important. On a fait une très bonne première mi-temps. C'est la préparation, on se sent de mieux en mieux et on pourra faire de belles choses. (...) Je suis ici pour mouiller le maillot. Je suis très heureux et très impatient de découvrir le stade ce week-end, a déclaré l'ancien joueur du Hertha Berlin et d'Arsenal», qui va donc jouer pour la première fois à l'Orange Vélodrome samedi contre Villarreal.