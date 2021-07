Amical : l'OM décroche la victoire en fin de match contre l'AS Saint-Etienne

Avant son dernier match de préparation contre Villarreal à l'Orange Vélodrome samedi soir, l'Olympique de Marseille défiait l'AS Saint-Etienne ce mercredi à Gueugnon, au Stade Jean Laville. Invaincus durant cette pré-saison avec deux nuls et trois victoires, les Phocéens voulaient conserver leur invincibilité face à des Verts qui restaient sur une défaite contre Clermont (2-3) après avoir enregistré deux nuls et un succès. Pour cette partie, Jorge Sampaoli partait sur un 3-5-2 avec Amavi sur la gauche de la défense à trois, et un duo Radonjic-Benedetto devant. En face, Claude Puel alignait un 4-3-3.

Dans les tribunes ou devant sa télévision, il ne fallait pas être en retard. Car pour sa première titularisation sous le maillot phocéen, De La Fuente régalait d'entrée. Après une récupération, Payet trouvait Guendouzi qui donnait le cuir à Benedetto. L'Argentin lançait alors l'Américain qui réalisait un superbe enchaînement pour ouvrir le score (3e, 1-0). Les Marseillais débutaient très bien et Rongier n'était pas loin du but du break d'une frappe flottante (12e), tandis que Payet manquait le cadre de la tête (13e). Mais la suite n'était pas aussi belle pour l'OM. Touché au genou, Mandanda cédait sa place à Ngapandouetnbu. Et le jeune gardien phocéen encaissait un but derrière sur un tir croisé de Khazri (20e).

Alvaro décisif dès son entrée en jeu

La suite de la première période était moins fournie en occasions, mais les deux équipes mettaient de l'agressivité et l'arbitre devait même sortir quelques avertissements. Au retour des vestiaires, et avec Gueye et Ünder sur la pelouse (Payet et Radonjic sont sortis), l'OM avait un peu plus de mal à approcher les cages de Green, alors que les Verts n'arrivaient eux pas à offrir de longues séquences. Il fallait attendre l'heure de jeu pour voir une nouvelle occasion, avec ce tir dévié de Gueye sur un service de De La Fuente (62e). Derrière, Claude Puel procédait à un bon turnover, et Jorge Sampaoli changeait aussi quelques joueurs. Le nouvel entrant Bamba Dieng tentait d'ailleurs sa chance mais ça ne donnait rien (67e).

De l'autre côté du terrain, le Brésilien Luan Peres réalisait lui un superbe retour en venant tacler le ballon dans les pieds de Saban (68e). Mais globalement, ce deuxième acte était bien moins intéressant. Jusqu'à la 83e minute. Sur une frappe enroulée du gauche, Ünder forçait Green à la parade. Et quelques instants plus tard sur un corner, le Turc trouvait parfaitement Alvaro qui coupait la trajectoire de la tête pour redonner l'avantage à son équipe (87e, 2-1). Derrière, l'Olympique de Marseille tenait et s'imposait donc d'un petit but face à la formation stéphanoise. De quoi faire le plein de confiance avant la réception de Villarreal samedi soir pour le dernier match amical de l'été.

