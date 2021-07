Live : Wahbi Khazri égalise pour l'ASSE face à l'OM !

2ème mi-temps

76’ | Simon Ngapandouetnbu sort dans les pieds de Denis Bouanga qui était tout proche de se saisir du cuir sur la droite de la surface olympienne.

La suite après cette publicité

74’ | Bryan Djile Nokoue rattrape Konrad de la Fuente dans son couloir, l'Américain commence à manquer de gaz sur cette fin de partie.

74’ | Encore une faute. Jean-Philippe Krasso déséquilibre Pape Gueye qui prenait de la hauteur pour jouer un ballon aérien dans le coeur du jeu.

72’ | Nouveau carton jaune, pour Baptiste Gabard cette fois.

71’ | Bamba Dieng prend un carton jaune pour une faute dans le rond central sur Ryad Boudebouz.

68’ | Quel retour de Luan Peres !

Mathys Saban filait vers le but avec sa vitesse, mais l'entrant marseillais se jette et le tacle par derrière en ne prenant que le cuir ! Jorge Sampaoli applaudit dans sa zone technique.

67’ | Oh le tir de Bamba Dieng !

Konrad de la Fuente perce encore à gauche et dépose un centre millimétré pour son attaquant devant le but ! C'était sans compter sur Kolodziejczak qui fait un retour impérial !!

64’ | Changements pour l'OM

Luan Peres remplace Jordan Amavi, Bamba Dieng Darío Benedetto et Álvaro González Leonardo Balerdi.

64’ | Large turn-over pour l'ASSE

🔁 64e : Valse de changements !



Le nouveau XI : Green, Djile, Tshibuabua, Kolodziejczak, Silva, Diousse, Gabard, Saban, Boudebouz, Bouanga, Krasso



💚 1-1 🔵 #ASSEOM — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2021

62’ | Jordan Amavi cherche et trouve Konrad de la Fuente à gauche, qui remet le cuir devant la surface, pour Gueye, qui décoche une frappe de l'intérieur du pied, croisée ! Il est contré !

61’ | Mattéo Guendouzi prend de la vitesse à droite après une belle ouverture de Pape Gueye, mais Mickael Nade vient le déposséder du cuir à l'épaule.

61’ | Le rythme est retombé depuis quelques minutes.

58’ | William Saliba lance Mattéo Guendouzi dans le couloir droit et le capitaine des Espoirs met un centre devant le but, qu'Harold Moukoudi repousse.

56’ | Yvann Maçon, trouvé sur son côté par Denis Bouanga, voit son centre être dévié par Konrad de la Fuente. Les rôles se sont inversés.

54’ | C'est joué court, entre Ünder et Guendouzi. Le premier provoque ensuite vers la surface et met un centre au premier poteau, repoussé par la défense des Verts.

53’ | Cengiz Ünder écarte sur Guendouzi, venu dédoubler à droite, et qui voit son centre être contré en corner.

52’ | Le centre d'Yvann Maçon de l'autre côté retombe directement dans les gants de Ngapandouetnbu. L'ASSE commence mieux physiquement cette deuxième mi-temps.

51’ | Timothée Kolodziejczak, trouvé seul par Ryad Boudebouz côté droit, peut mettre un bon centre dans la boîte ! Balerdi évacue sur Neyou, qui ne cadre pas sa reprise.

49’ | L'OM confisque le cuir dans la moitié de terrain stéphanoise dans ce début de deuxième acte, mais sans trouver la faille, et Bouanga finit par intercepter le cuir et tenter un lob lointain sur Simon Ngapandouetnbu ! C'est manqué.

Coup d’envoi !

C'est reparti à Gueugnon. Pape Gueye (Payet) et Cengiz Ünder (Radonjic) sont entrés. Le premier a récupéré le brassard, Dimitri Payet est donc sorti. Ryad Boudebouz et Denis Bouanga ont aussi fait leur entrée, Wahbi Khazri et Adil Aouchiche ont regagné le banc.

Mi-temps (1-1)

L'égalisation de Wahbi Khazri en vidéo

Le but superbe de KDLF en vidéo

📹 L'enchaînement de toute beauté de @konradjr pour ouvrir le score 🔥 #OMASSE pic.twitter.com/ZwFl3wSYPn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021

1ère mi-temps (1-1, terminée)

45’+2 | Mi-temps !

Dans un match séduisant à suivre, Konrad de la Fuente a ouvert le score très tôt à l'issue d'un petit numéro. L'Américain a d'ailleurs fait un malheur sur son côté avec ses accélérations dévastatrices. Wahbi Khazri, sur l'une des rares « actions » de l'ASSE a puni l'OM en subtilisant le cuir à Rongier, avant d'égaliser.

⏯ La mi-temps est sifflée sur un score de parité après un superbe but de Konrad de la Fuente. #OMASSE | 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/5l8wezZa8b — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021

45’+1 | Yvan Neyou perd un ballon dans l'axe face à Guendouzi, Konrad de la Fuente sert ensuite Dimitri Payet à l'entrée de la surface de réparation. Le capitaine de l'OM déclenche finalement mais loupe sa frappe.

45’ | 2 minutes de temps additionnel

44’ | Timothée Kolodziejczak a suivi l'action de Zaydou Youssouf, et il se saisit du ballon sur la gauche de la surface olympienne, d'où il arme un tir trop mou du droit.

42’ | Wahbi Khazri sort quelques instants du terrain après un contact avec Darío Benedetto.

38’ | Konrad de la Fuente, mord la ligne de touche à gauche et il est trouvé par Jordan Amavi. Il accélère, met encore Yvann Maçon dans le rétro, puis résiste et centre en retrait sur Payet. Ce dernier prolonge latéralement aux abords de la surface sur Rongier, qui l'imite en cherchant Gerson. Le Brésilien finit par entrer pied gauche et frapper ! Il est contré ! Radonjic, qui hérite du cuir à droite, déclenche ensuite un centre, contré également.

38’ | Mattéo Guendouzi et Konrad de la Fuente pressent Charles Abi le long de la ligne de touche et le Stéphanois veut s'en sortir en se retournant vite, mais Guendouzi laisse traîner sa jambe et fait faute !

36’ | Gerson trouve Dimitri Payet entre les lignes. Le capitaine olympien se retourne, puis perd un peu le contrôle du ballon et veut se rattraper en taclant. Il attrape la cheville de Mahdi Camara au passage et écope d'un jaune !

33’ | Mattéo Guendouzi ceinture Wahbi Khazri dans le coeur du jeu. Faute.

31’ | Konrad de la Fuente déboule à nouveau sur la gauche de la surface adverse pour réceptionner de la poitrine un long ballon de Payet, mais il est repris avec autorité par Maçon. Solide. Le langage est fleuri en tribunes à la suite de l'action...

30’ | Dimitri Payet se charge du coup de pied arrêté, mais cela passe très au-dessus du but.

29’ | Nouvelle faute, cette fois sur Mattéo Guendouzi, à l'angle gauche de la surface stéphanoise.

26’ | Petit incendie dans le camp stéphanois. De la Fuente allume une mèche dans son couloir et grâce à ses jambes de feu. Yvann Maçon est semé, mais le centre de l'Américain est repoussé une première fois. Un nouveau centre arrive vers Gerson ensuite, mais c'est encore dégagé ! Mattéo Guendouzi est finalement sanctionné d'une faute.

25’ | Dimitri Payet se retourne bien entre les lignes, puis trouve une bonne passe dans la profondeur, à gauche, mais Konrad de la Fuente est en position de hors-jeu à la réception.

24’ | Wahbi Khazri se faufile encore à gauche, il dépose Payet, mais, trop seul, il se fait reprendre par Gerson, sur qui il fait faute ensuite avec un tacle mal maitrisé ! Carton jaune pour lui.

20’ | But pour l'ASSE ! 1-1

Wahbi Khazri chasse haut et dépossède Valentin Rongier du ballon dans la moitié de terrain marseillaise. Il lève la tête et décoche une frappe croisée au sol qui transperce Ngapandouetnbu, à gauche !

19’ | Gerson, en retard, fait faute sur Zaydou Youssouf dans l'entrejeu, en le retenant par le haut du corps.

16’ | Le coup franc excentré côté droit est botté par Dimitri Payet. C'est sortant et Etienne Green s'envole bien pour capter le cuir dans les airs.

15’ | Changement pour l'OM

Simon Ngapandouetnbu remplace Steve Mandanda, blessé.

13’ | Sur une nouvelle récupération haute, Nemanja Radonjic et Darío Benedetto effectue une une-deux longue distance pour perforer l'axe des Verts, avant que le premier centre en une touche pour la tête de Payet ! Cela effleure le but de Green !!

12’ | Mattéo Guendouzi décale Dimitri Payet à l'angle gauche de la surface, qui met le cuir sur Gerson dans l'axe. Celui-ci a ensuite l'intelligence de chercher en retrait Valentin Rongier, qui arme une frappe sans cadrer ! Super mouvement.

9’ | Mahdi Camara est bousculé côté droit par Valentin Rongier.

8’ |Yvan Neyou renverse le jeu couloir droit pour l'appel d'Yvann Maçon, qui centre au sol et en retrait ! William Saliba a tout lu et intervient en urgence pour évacuer la menace de sa surface !

6’ | Adil Aouchiche s'infiltre sur la gauche de la surface marseillaise et lâche le ballon sous la pression. Celui-ci arrive à Saliba, qui met en difficulté Amavi, avec une passe latérale mal assurée. Ce dernier dégage enfin comme il peut le danger sous la pression de deux Stéphanois !

4’ | Zaydou Youssouf dévisse une frappe lointaine, cela passe assez loin du cadre.

3’ | But pour l'OM ! 1-0

Dimitri Payet récupère un ballon haut dans les pieds d'Yvan Neyou, puis Mattéo Guendouzi trouve Benedetto aux abords de la surface, qui prolonge tout de suite vers Konrad de la Fuente, en glissant. L'Américain se retourne sur son contrôle et ajuste parfaitement Etienne Green en force !! 1-0 pour l'OM !

📹 L'enchaînement de toute beauté de @konradjr pour ouvrir le score 🔥 #OMASSE pic.twitter.com/ZwFl3wSYPn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021

2’ | Nemanja Radonjic se sert de l'appel de Gerson côté droit pour entrer intérieur, il cherche un relais avec Darío Benedetto mais l'Argentin lui met le ballon dans le dos !

Coup d’envoi !

C'est l'ASSE, en noir, qui engage dans cette partie.

Avant-match

20h57 | Entrée des équipes !

L'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne pénètrent sur la pelouse. Début de match imminent.

20h50 | Échauffement terminé

Les deux formations regagnent les vestiaires du stade Jean-Laville (Gueugnon).

20h40 | L'échauffement est en cours

20h25 | Grande première pour William Saliba, Matteo Guendouzi et KDLF

Tout comme William Saliba et Matteo Guendouzi, le jeune américain Konrad de la Fuente démarrera pour la première fois en tant que titulaire ce soir.

𝗞𝗗𝗟𝗙 🇺🇸💫



Tout comme William Saliba et Matteo Guendouzi, le jeune américain démarrera pour la première fois en tant que titulaire 💥 #OMASSE pic.twitter.com/Za4wFdnf9i — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021

20h05 | Le onze de l'OM

Mandanda - Balerdi, Saliba, Amavi - Radonjic, Rongier, Guendouzi, Gerson, De la Fuente - Benedetto, Payet

📋 Le 𝗫𝗜 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗣𝗔𝗥𝗧 de Jorge Sampaoli pour ce 6ème match de préparation 💥#OMASSE à suivre sur @C8TV 👀



🗣 ALLEZ L'OM 💙 pic.twitter.com/xzlbANpxUH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021

20h00 | Le onze de l'ASSE

Green - Maçon, Moukoudi, Kolodziejczak, Silva - Youssouf, Camara, Neyou - Aouchiche, Abi, Khazri

👥 À une heure du coup d'envoi, découvrez le 𝐗𝐈 des Verts pour #ASSEOM ! 👊



📺 @C8TV pic.twitter.com/dvEeNst5ta — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2021

19h40 | Le bus des Verts est arrivé !

🤜🤛 Les Verts sont arrivés ! pic.twitter.com/fdTW4NcMlz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2021

19h30 | ASSE : Claude Puel rassurant après la défaite contre Clermont

Samedi après-midi, l'AS Saint-Étienne s'est inclinée face à Clermont (3-2) pour son quatrième match de présaison. Sa première défaite en amical cet été. L'entraîneur des Verts, Claude Puel, s'est néanmoins montré optimiste : «C'était un match intéressant à jouer, face à une équipe déjà bien en place qui a montré de belles choses. On a souffert les dix dernières minutes de la première période, mais c'était intéressant de voir cette intensité. Il y a encore pas mal de choses à faire physiquement et défensivement, avec certains joueurs qui sont encore jeunes. [...] On a des solutions, mais on ne les a pas toutes en même temps. Cela ne fait pas plaisir de perdre mais c'est comme ça. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes», a-t-il affirmé après la rencontre.

19h10 | Les 20 Olympiens convoqués pour la rencontre !

Jorge Sampaoli peut s'appuyer sur un effectif presque au complet. Arkadiusz Milikk, absent car toujours blessé, pourrait, lui, reprendre l'entraînement le 1er août, tandis que l'OM sera également privé ce soir de Kamara et de Caleta-Car (cas de Covid-19 et cas contact), numériquement remplacés par Bilal Nadir et Oussama Targhalline.

👥 L'Olympique de Marseille annonce la détection d’un cas de Covid-19 et d’un cas contact au sein de son effectif professionnel.

Le club a mis en œuvre la procédure d’isolement en vigueur.



Les 2️⃣0️⃣ Olympiens convoqués pour la rencontre #OMASSE pic.twitter.com/JMqvkxTJoE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021

19h00 | Bienvenue à Gueugnon !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté de l'avant-dernier match de la préparation de l'Olympique de Marseille et de l'AS Saint-Étienne, au stade Jean-Laville. Le coup d'envoi est prévu pour 21 heures.