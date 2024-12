PSG : Nasser Al-Khelaïfi l’a mauvaise pour le Paris FC

Ici, c’est Paris. Depuis de nombreuses années, le Paris Saint-Germain règne sans partage sur la capitale française. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes sont les seuls à évoluer en Ligue 1 parmi les clubs basés à Paris. Mais la donne pourrait bientôt changer. Le 17 octobre dernier, le Paris FC a officialisé les négociations avec la famille Arnault et Red Bull par le biais d’un communiqué de presse publié sur son site officiel. «Agache (filiale de la holding familiale contrôlée par Bernard Arnault, ndlr), conseillée par Red Bull, entend ainsi contribuer au rayonnement des valeurs uniques du club et lui offrir les moyens nécessaires pour poursuivre son développement économique, citoyen et sportif.»

La suite après cette publicité

Le PFC a ajouté : « une double ambition l’anime : inscrire durablement les équipes masculines et féminines dans l’élite du football français et dans le cœur des Parisiens. Par son parcours et son histoire, le Paris FC incarne une autre facette du football dans la capitale. Avec l’arrivée d’Agache comme actionnaire majoritaire du club, le Club va changer de dimension et viser de nouveaux succès. » Par la suite, on a appris que Red Bull allait récupérer environ 15 % des parts et que la famille Arnault serait actionnaire majoritaire à hauteur de 55% d’abord, puis à hauteur de 85% d’ici 2027, une fois que Pierre Ferracci aura passé la main. Puis, le rachat a été validé par la DNCG le 12 novembre dernier. Une étape très importante dans le processus de vente. Après cela, la famille Arnault a présenté son nouveau projet.

NAK ennuyé par ce rachat ?

Et forcément, la concurrence avec le PSG a été évoquée. Mais Antoine Arnault a été clair : « si l’ambition est de détrôner le PSG ? Je suis supporter du PSG depuis que j’ai 12 ans, donc vous ne m’entendrez jamais dire un mot négatif sur le Paris SG. Ce serait bien présomptueux de notre part d’imaginer pouvoir rivaliser avec le PSG. Nasser (Al-Khelaïfi, président du club parisien) a construit quelque chose d’extraordinaire, les précédents actionnaires avaient mis en place une base ultra-solide. Aujourd’hui, le PSG est l’un des trois premiers clubs au monde en termes de valorisation. Notre objectif est d’abord d’accomplir une belle saison de Ligue 2 et de monter en Ligue 1. Ensuite, lorsque, je l’espère, nous serons en L1, il faut créer un club qui reste dans l’élite et s’y installe. Pour, après, espérer arriver à accrocher des places européennes régulièrement. »

La suite après cette publicité

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi avait réagi publiquement à cette annonce. « C’est une excellente nouvelle. C’est fantastique pour Paris et fantastique pour le football français. Cela apportera de la concurrence au plus haut niveau du football parisien. » Mais en privé, le ton serait un poil différent. Ce mercredi, L’Équipe explique que le président du PSG a fait bonne figure, mais qu’il a été "contrarié" lorsqu’il a appris l’arrivée de la famille Arnault et de Red Bull au sein du PFC. Selon le quotidien sportif, NAK n’était pas du tout au courant de leur venue. Un connaisseur du Qatar a d’ailleurs précisé à nos confrères : « il voit débarquer un concurrent, avec des moyens énormes, qui possède le nom de Paris et la tour Eiffel sur son logo. Ce n’est plus la même donne qu’avec le Paris FC d’avant, même s’il était monté en L1. Cela prendra du temps, mais le PFC finira par faire de l’ombre au PSG. » Mais pour le moment, c’est bien le PSG qui porte haut les couleurs de la capitale au plus haut niveau.