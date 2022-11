CdM 2022, Belgique : Youri Tielemans revient sur la polémique du brassard inclusif "One Love"

La suite après cette publicité

Lors d'une interview accordée à la RTBF, à deux jours de l'entrée en lice de la Belgique face au Canada, Youri Tielemans s'est exprimé sur la polémique qui enfle ces derniers jours à propos du brassard inclusif "One Love" pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. «C’est dommage car cela se fait au dernier moment alors que la FIFA sait très bien que cela fait quelques semaines que c’est prévu. C’est également dommage que la faute soit mise sur le dos des joueurs et nous n’avons évidemment pas envie de risquer une quelconque suspension. Le football est le sport le plus regardé donc cela aurait été un geste fort même si cela reste le rôle des fédérations et associations de mettre des choses en place pour régler le problème», a notamment confié le joueur de 25 ans.

Le milieu de terrain belge a ensuite tenu à rappeler ses grandes ambitions pour cette Coupe du monde durant laquelle il espère avoir sa chance. «J’ai une bonne justesse technique, de l’engagement et la passion. Nous avons besoin de la passion pour le football et c’est une fierté de pouvoir jouer pour l’équipe nationale. Nous sommes en train de préparer la tactique au jour le jour. Le Canada a des joueurs très techniques et rapides, bons en un contre un. C’est également une équipe qui forme un bon bloc. Ce sera leur premier match aussi et ils seront donc motivés, à nous de donner encore plus» a conclu le joueur de Leicester.

