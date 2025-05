Premier League : Arsenal valide sa place sur le podium en s’imposant contre Newcastle

Ce dimanche, la Premier League nous a offert un choc alléchant sur le papier entre Arsenal et Newcastle. En panne sèche depuis quelques semaines, le club londonien avait besoin de l’emporter pour s’assurer une deuxième place qui les qualifiera d’office pour la prochaine saison de Ligue des Champions. De son côté, Newcastle pouvait s’assurer un avenir radieux en cas de victoire. En grande forme ces dernières semaines, les Magpies avaient l’opportunité de passer devant leur adversaire du jour en cas de succès à l’Emirates Stadium. Sous la pression d’une horde de poursuivants (Aston Villa, Chelsea, Manchester City), les hommes d’Eddie Howe n’avaient pas le droit à l’erreur non plus pour participer à la prochaine édition de C1.

D’entrée, le match est parti sur une intensité assez folle à ce stade de la saison. Se rendant coup pour coup, les visiteurs auraient pu ouvrir le score dès la 6e minute de jeu mais David Raya s’est bien rattrapé après sa mauvaise relance (6e). Plus incisifs, les coéquipiers de Sandro Tonali ont continué de se montrer menaçant à de nombreuses reprises lors d’un premier acte à leur avantage (15e, 17e). Quelque peu endormi, Arsenal a pu remercier un grand David Raya en première période et a su rectifier le tir en montrant plus de volonté en fin de premier acte. Pour autant, il fallait clairement que les hommes de Mikel Arteta montrent plus pour aller chercher un résultat ce dimanche.

Declan Rice assure la place d’Arsenal sur le podium

C’est finalement ce qu’il s’est passé au retour des vestiaires. Bénéficiant sûrement du discours et des réajustements tactiques, les coéquipiers de Martin Odegaard ont montré un tout autre visage en seconde période. Faisant le siège de la moitié de terrain adverse, Arsenal a finalement trouvé la faille peu avant l’heure de jeu. Après une récupération de Saka, Odegaard a hérité du ballon et a glissé le ballon en retrait à Declan Rice. Aux 20 mètres plein axe, le milieu anglais ne s’est pas fait prier pour ajuster Pope d’une frappe croisée imparable (1-0, 55e). Malgré le baroud d’honneur des Magpies, Arsenal a tenu bon.

Mené par un Ben White inspiré (69e), les hommes de Mikel Arteta auraient même pu doubler la mise. Lors du dernier quart d’heure, Newcastle a poussé pour égaliser mais toutes ses tentatives ont fui le cadre de peu (75e, 83e). Ensuite, le score n’a plus évolué. Avec cette victoire précieuse, Arsenal entérine sa deuxième place, qui pourrait être reprise par Manchester City si les Skyblues gagnent deux fois et qu’Arsenal perd à Southampton lors de la dernière journée, et est donc assuré de disputer la Ligue des Champions l’an prochain. De leur côté, les Magpies devront batailler à Everton lors de la dernière journée pour valider leur place en C1 pour la prochaine édition.