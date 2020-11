LOSC - OL : la déception de Benjamin André

Entre deux matches de Ligue Europa, le LOSC recevait ce dimanche soir l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Au Stade Pierre-Mauroy, les Dogues n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1) alors qu'ils ont joué environ 40 minutes en supériorité numérique. Une contre-performance donc pour le club nordiste sur laquelle est revenu le milieu de terrain Benjamin André. Au micro de Téléfoot, l'ancien Rennais a fait part de sa déception.

«En ouvrant le score, on pensait avoir plus de maîtrise pour gérer ce match. La deuxième période, on n'a pas fait ce qu'il fallait dans la vitesse de passe, dans les prises de risques... On aurait pu faire des décalages mais ils ont bien défendu, c'était compliqué. (...) Il n'y avait pas de fatigue. Sur un bloc bas, c'est différent d'attaquer. Nous, notre plan de jeu, ce sont des attaques rapides donc c'est plus compliqué sur un bloc bas. On doit plus en vouloir, plus centrer, mettre plus de pression, c'est ce qu'on n'a pas su faire», a expliqué le Français.