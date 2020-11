LOSC - OL : les notes du match

Pour ce dernier match du week-end dans le cadre de la 9e journée (OM-Lens a été reporté), les amateurs de Ligue 1 avaient le droit à une rencontre intéressante entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais au Stade Pierre-Mauroy. Deuxièmes au coup d'envoi, les Dogues avaient l'occasion de revenir à hauteur du PSG en cas de succès tandis que les Gones, neuvièmes, pouvaient s'emparer de la 5e place, celle de l'OM. Côté lillois, Christophe Galtier partait sur son 4-2-3-1 avec la titularisation d'Araujo. Rudi Garcia sortait lui un 4-3-3 avec Diomandé en charnière centrale.

Dans une rencontre où le ballon allait d'un but à l'autre, les Gones mettaient un peu plus la pression dans le camp lillois. Les hommes de Rudi Garcia multipliaient les frappes mais la défense lilloise ne tremblait pas pour autant. Les Dogues, eux, jouaient très vite vers l'avant comme sur cette ouverture de Reinildo vers Bamba, qui poussait un peu trop son ballon (17e). Cependant, la première réelle opportunité était lyonnaise mais Toko Ekambi, certainement gêné par Kadewere, ratait son duel avec Maignan (22e). Un tournant dans ce match car les Lillois ouvraient le score juste derrière.

Marcelo voit rouge, Lopes important pour l'OL

Trouvé dans la surface, Yilmaz utilisait son physique pour conserver le cuir et servir Bamba en retrait qui, d'une frappe limpide en première intention, trompait la vigilance de Lopes (23e, 1-0). Les locaux étaient en confiance et Yilmaz, encore lui, décochait un boulet de canon que Lopes repoussait (26e). Les Rhodaniens souffraient un peu plus, notamment sur les contres lillois. Nouvel exemple quelques minutes plus tard avec ce centre de Celik pour Bamba, qui manquait de peu le cadre (36e). Cependant, les Lyonnais ne lâchaient rien et égalisaient même grâce à Aouar, dont la frappe était détournée dans son propre but par Celik (csc 41e, 1-1).

Au retour des vestiaires, le match connaissait un autre tournant puisque Marcelo, auteur d'une semelle sur Bamba, voyait rouge suite à un second avertissement (50e). Rudi Garcia réorganisait alors son équipe qui subissait face au jeu lillois. Mais malgré plusieurs occasions (61e, 66e, 69e), les Dogues ne réussissaient pas à reprendre l'avantage. Les Lyonnais, eux, souffraient énormément mais ne lâchaient rien pour décrocher un point. Les deux équipes se quittaient alors dos à dos (1-1). Le LOSC restait deuxième au classement, l'OL passait sixième.

L'homme du match, Lopes (7,5) : s'il fait une première belle intervention dans les pieds de Bamba (17e), le portier international portugais a vu ce dernier remporter le second face à face, ouvrant par ailleurs le score (23e). Il a néanmoins maintenu son équipe en vie d'une superbe envolée sur une merveille de frappe de Yilmaz (26e), récidivant à la 61e sur une lourde frappe de Bamba et un corner rentrant de Yazici (69e). Une nouvelle prestation des grands soirs pour le dernier rempart des Gones qui a multiplié les arrêts décisifs.

LOSC

Maignan (5,5) : malgré les nombreuses séquences lyonnaises en début de partie, le portier lillois n'a pas eu à trembler, sauf sur une tentative de Toko Ekambi qu'il a sortie (22e). D'ailleurs, après cette seule frappe cadrée adverse, l'international tricolore n'a rien eu à faire, lui qui a été surpris sur le but contre son camp de Celik (41e). Un match plutôt tranquille pour lui.

Celik (4,5) : opposé à Toko Ekambi ou encore Aouar, le latéral turc a été le Lillois le plus en difficulté ce soir. Malgré quelques interventions en début de partie, le joueur de 23 ans a eu du mal à contenir ses adversaires et a surtout été malheureux en marquant contre son camp sur la frappe d'Aouar (41e). Offensivement, il a comme toujours apporté, avec quelques centres.

Fonte (5,5) : le grand défenseur portugais, toujours avec le brassard autour du bras, a bien contenu Depay en première période. Il a aussi été précieux sur les actions lyonnaises, comme avec cet énorme sauvetage devant Toko Ekambi (19e), mais il a également eu un excès d'engagement sur Aouar (avertissement à la 28e). Blessé à un œil suite à un geste involontaire de Depay, le Portugais a dû céder sa place à Soumaoro avant la pause (45e+3, note : 5,5) . Le défenseur de 28 ans n'a quasiment rien eu à faire, puisque les Gones ont été moins offensifs après l'expulsion de Marcelo.

Botman (7) : les recruteurs lillois ont vraiment fait du bon travail cet été car match après match, le défenseur néerlandais impressionne. Âgé de 20 ans, l'ancien élément de l'Ajax fait déjà preuve d'une incroyable sérénité. Bonne lecture, couvertures, interventions précises (25e, 38e) : il a rendu une très belle copie et a été très solide face aux attaquants de l'OL. Un match plein.

Reinildo (6) : préféré à Bradaric ce soir pour occuper le couloir gauche, le Mozambicain a montré beaucoup de volonté en multipliant les débordements et les retours défensifs. Toujours disponible le long de la ligne, il a joué simple pour ne pas se tromper. Mais il n'a donc pas pris de gros risques.

André (6,5) : le LOSC avait fait une bonne affaire en le recrutant l'été dernier alors qu'il évoluait au Stade Rennais. Expérimenté, le joueur de 30 ans a encore fait l'essuie-glace devant sa défense pour récupérer le ballon et boucher les espaces afin de gêner la relance et les contres. Il s'est encore bien entendu avec son coéquipier Renato Sanches, un peu plus offensif que lui.

Sanches (5,5) : auteur d'un bon travail dans l'entrejeu avec André, le milieu de terrain portugais a pu se projeter et faire la transition entre les lignes. Balle au pied, il a tenté d'accélérer le jeu en jouant rapidement. Sur le plan offensif, sa frappe en bonne position n'a pas été cadrée (51e). Une prestation intéressante mais pas exceptionnelle.

Araujo (5) : encore une fois titulaire sur l'aile droite, le Brésilien a beaucoup couru pour venir défendre mais surtout pour faire la différence devant. Malheureusement, il n'a pas toujours fait les bons choix mais il n'a rien lâché, lui qui aurait pu marquer sur une frappe enroulée (66e). Remplacé par David (89e) .

Ikoné (4,5) : l'une des déceptions côté lillois ce soir. Alors qu'il devait graviter autour de Yilmaz, le numéro 10 du LOSC n'a pas forcément été trouvé. Le Français a cependant offert des espaces à ses coéquipiers en multipliant les appels pour attirer un adversaire. Remplacé par Yazici (67e) qui a pu se créer une occasion mais Lopes était vigilant (71e). Sa deuxième tentative a elle été contrée par Benlamri (86e)

Bamba (7,5) : vitesse, technique, précision. Le numéro 7 du LOSC a montré ce qu'il savait faire ce soir, lui qui a ouvert le score d'une magnifique frappe en première intention (23e). Très actif, l'ailier français a multiplié les tentatives (36e, 60e) mais n'a pas réussi à inscrire ce doublé. Et surtout, il n'a pas hésité à décrocher pour faire le jeu. À noter qu'il a aussi provoqué l'expulsion de Marcelo (50e). Remplacé par Lihadji en fin de partie (89e) .

Yilmaz (6) : avec son physique imposant, le Turc a essayé d'user la défense lyonnaise mais il n'a pas forcément réussi. Il a alors joué dans un rôle de pivot, comme sur le but de Bamba puisqu'il est l'auteur de la passe décisive (23e). Actif dans le premier acte avec également une frappe sortie par Lopes (26e), l'ancien joueur de Besiktas a été moins intéressant après la pause.

OL