Amical : le PSG termine sa tournée au Japon par un large succès face au Gamba Osaka

Vainqueur des Urawa Reds (3-0) après une victoire initiale face au Kawasaki Frontale (2-1), le Paris Saint-Germain concluait, ce lundi, sa tournée estivale au Japon avec un dernier duel contre le Gamba Osaka. Pour cette rencontre, Christophe Galtier décidait de faire souffler Kylian Mbappé et alignait donc «son» 3-4-1-2 avec Gianluigi Donnarumma, présent dans les buts parisiens et protégé par Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les rôles de pistons étaient assurés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes tandis que Marco Verratti et Vitinha se retrouvaient dans le double pivot. Soutenu par Lionel Messi, Neymar accompagnait, quant à lui, Pablo Sarabia sur le front de l'attaque. De son côté, la formation nipponne, 16e de J-League sur 18 équipes après 22 journées, se présentait en 3-4-2-1 avec Masaaki Higashiguchi comme dernier rempart. Devant lui, Shota Fukuoka, Genta Miura et Kwon Kyung-Won composaient la charnière centrale. Kosuke Onose et Keisuke Kurokawa officiaient, quant à eux, dans les couloirs tandis que Mitsuki Saito et Dawhan se retrouvaient dans l'entrejeu. Devant Jiro Nakamura et Hideki Ishig, Musashi Suzuki, débutait, lui, seul en pointe.

À Osaka et sous les yeux de 38 000 spectateurs réunis dans l'antre de Suita, les Parisiens ne tardaient pas à se mettre en évidence. Lancé en profondeur par Vitinha, Messi accélérait mais sa frappe croisée était finalement détournée par le portier japonais (4e). Intéressant techniquement et maître dans la possession, le PSG poursuivait son travail de sape. Trouvé à l'entrée de la surface, Messi tentait une nouvelle fois sa chance mais Higashiguchi captait tranquillement (11e). Dominé, le Gamba Osaka réagissait pourtant et amenait, sur un gros cafouillage, la première frayeur dans la défense francilienne (13e). Qu'importe. Le PSG repartait de l'avant. Servi par Verratti, Neymar pensait bien ouvrir le score mais sa frappe était magnifiquement repoussée par le pied du portier nippon (15e). Dans la foulée, Neymar, très actif dans cette rencontre, réalisait un festival avant de trouver Sarabia en retrait. Seul au six mètres, l'Espagnol voyait sa reprise captée en deux temps par le dernier rempart du Gamba Osaka (20e). Inarrêtables, les hommes de Christophe Galtier multipliaient les situations chaudes et si Hakimi tombait une nouvelle fois sur Higashiguchi (26e), Sarabia ouvrait (enfin) le score.

Le PSG déroule, Neymar et Vitinha régalent !

Servi par Neymar, Messi tombait encore sur un portier japonais en état de grâce mais Sarabia surgissait et concluait victorieusement (1-0, 28e). Mené, le Gamba Osaka craquait encore quelques secondes plus tard. Après une nouvelle provocation sur la gauche de la surface, Neymar était accroché et obtenait un penalty logique. Plein de sang-froid, le Brésilien se faisait justice lui-même et donnait deux buts d'avance aux siens (2-0, 32e). Sonnée, la formation nipponne réduisait pourtant immédiatement l'écart. Malgré un sauvetage sur sa ligne de Donnarumma, Kurokawa - opportuniste - terminait l'action d'un plat du pied droit à bout portant. Piqué à vif, le PSG se redonnait rapidement de l'air. Trouvé sur une merveille de ballon de Vitinha, très séduisant dans le premier acte, Nuno Mendes, esseulé sur la gauche, enchaînait avec une superbe frappe qui ne laissait aucune chance à Higashiguchi (3-1, 37e). Boosté par cette réalisation, le club de la capitale continuait sur sa lancée. Décalé sur la gauche par Messi, Neymar retrouvait son ancien coéquipier du Barça qui terminait parfaitement d'un plat du pied (4-1, 39e). Dépassés, les pensionnaires de J-League accusaient le coup et évitaient de justesse un cinquième but sur une nouveau numéro de Neymar, extrêmement convaincant au cours des 45 premières minutes. Larges dominateurs, les Parisiens rentraient ainsi au vestiaire avec une belle avance au tableau d'affichage.

Après la pause et malgré les multiples changements des locaux, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Auteur d'un magnifique travail au cœur de la surface, Messi pensait s'offrir un doublé mais sa tentative du droit s'envolait dans le ciel d'Osaka (49e). Dans la foulée, Vitinha armait une lourde frappe (52e) mais c'est finalement Neymar qui s'offrait un doublé. Trouvé par une superbe ouverture de Messi dans la profondeur, l'attaquant brésilien s'en allait dribbler le gardien nippon pour conclure dans le but vide à l'heure de jeu (5-1, 60e). Moment choisi par Christophe Galtier pour lancer Kylian Mbappé, auteur de quelques fulgurances. En contrôle, le PSG gérait la dernière demi-heure et Hakimi était, lui aussi, tout proche de participer au festival (67e). Un peu moins tranchant, le club francilien se faisait, cependant, une nouvelle fois surprendre. À la conclusion d'un superbe jeu à trois, Yamami sauvait ainsi l'honneur (5-2, 70e). Dans le dernier quart d'heure, Icardi et Kalimuendo faisaient leur apparition et Mbappé parachevait finalement le succès des siens sur penalty (6-2, 86e). Séduisant offensivement et maître des débats collectivement, le PSG - parfois fragile sur le plan défensif - termine ainsi sa tournée estivale au Japon par un large succès (6-2). De bon augure avant de retrouver le FC Nantes à l'occasion du trophée des Champions, prévu le 31 juillet prochain à Tel-Aviv.

Revivez l'intégralité de la rencontre en live commenté.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Gamba Osaka

Le XI du PSG