France - Ukraine : les compositions probables

L’équipe de France est de retour ! Et c’est ce mercredi 24 mars qu’elle débute sa campagne pour la défense de son titre de championne du monde acquis en juillet 2018 en Russie. Pour démarrer nos Bleus auront d’ailleurs un parfum d’Europe de l’Est puisque c’est l’Ukraine d’Andriy Shevchenko qui se présentera au Stade de France. Didier Deschamps lui réserve d'ailleurs un accueil musclé.

En effet, les Tricolores devraient évoluer dans un système articulé en 4-4-2. Sans surprise, Hugo Lloris gardera les cages. Devant lui, du classique aussi avec une défense à quatre composée de Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe (qui a définitivement devancé Clément Lenglet) et Lucas Hernandez. Au milieu, c’est une paire très en forme en club qui devrait être alignée : N’Golo Kanté-Paul Pogba.

Adrien Rabiot aligné sur l'aile gauche

À leurs côtés, mais un cran plus haut, Kylian Mbappé évoluera sur le flanc droit, tandis qu’Adrien Rabiot devrait animer le côté gauche. Le positionnement du joueur de la Juventus sur l’aile gauche rappelle un petit peu celui de Blaise Matuidi, mais l’ancien Parisien possède des qualités techniques et de projection plus qu’intéressantes. Enfin, Antoine Griezmann et Olivier Giroud composeraient l’attaque.

En face, Shevchenko aurait choisi un 4-2-3-1 pour défier les champions du monde en titre. Bouchtchane serait au but, le quatuor Karavaïev-Zabarni-Mikolenko-Matvienko devant lui pour la défense. Malinovdki et Sidortchouk seraient chargés de la récupération alors que le trio Marlos-Zintchenko-Zoubkov aurait pour mission d’alimenter Iaremtchouk en munitions.