LOSC : Olivier Létang a confiance en Mohamed Bayo

Débarqué au LOSC en provenance de Clermont l’été dernier, Mohamed Bayo connait des débuts difficiles avec le club nordiste. Alors qu’il n’a toujours pas inscrit le moindre but ou délivré de passe décisive en championnat, l’attaquant des Dogues peut néanmoins compter sur le soutien de son président.

« C’est un garçon pour lequel on a été extrêmement sollicités, en France et à l’étranger. Si c’était un bide, les propositions qu’on reçoit pour lui aujourd’hui, on les accepterait. Mais on veut avoir une équipe compétitive, de l’émulation, de la concurrence. "Momo" a un profil différent. Il a eu une première phase pour digérer le changement de club, de façon de travailler, de niveau d’exigence. Il l’a assimilé, il est plus fort aujourd’hui que quand il est arrivé », le soutient notamment Olivier Létang.

