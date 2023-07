Barça : Ronald Araujo revient sur le come-back raté de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain après deux saisons passées dans la capitale française, Lionel Messi a longtemps été annoncé proche d’un retour au FC Barcelone cet été. Malheureusement, c’est bel et bien l’Inter Miami qui a raflé la mise au nez et à la barbe du club catalan. Forcément, le transfert avorté de Messi, séduit par le projet de la franchise américaine et la découverte de la Major League Soccer, en a déçu certains du côté de ses anciens partenaires à l’image de Ronald Araujo. Au même titre que les fans du Barça, le joueur de 24 ans, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026, nourrissait l’espoir de le revoir à nouveau sous les couleurs blaugranas, en vain.

« J’étais très excité que Léo (Messi ndlr) puisse venir, mais je lui souhaite le meilleur. Il est dans un sympa et il va bien avec sa famille. Nous voulons tous qu’il aille bien parce que nous l’aimons », a indiqué sobrement le défenseur uruguayen, des propos retranscrits par Sport.

À lire

Barça : la nouvelle hiérarchie des capitaines est connue