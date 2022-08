PSG : Christophe Galtier annonce du turnover

La suite après cette publicité

C'est un onze quasi inamovible que Christophe Galier aligne depuis le début de saison. La suspension de Vitinha a offert une première titularisation à Renato Sanches contre Monaco dimanche dernier. Avec l'enchainement des matches qui s'intensifie, l'entraîneur du PSG sait qu'il va devoir faire tourner son effectif pour reposer les organismes et donner du temps de jeu à ceux qui trépignent sur le banc.

« J'ai un effectif de qualité, avec la possibilité de remplacer un joueur de qualité par du talent. Oui, il y aura du sang frais pour ce début de série contre Toulouse. On joue tous les trois jours, donc il faut faire attention à ne pas perdre des joueurs et concerner tout le monde », a-t-il expliqué en conférence de presse, avant de mentionner le cas particulier d'Hugo Ekitike. « Il ne montre pas de signe d’agacement. Il a une réelle envie de jouer. Le club a investi beaucoup d’argent et croit en son potentiel. Il aura du temps de jeu, ça c’est sur. C’est une évidence avec l’enchainement des matchs. »

