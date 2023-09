Droits TV : Jean-Michel Aulas en rajoute une couche après la décision de Canal+

Si l’appel d’offres pour l’ensemble des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 aura lieu le 17 octobre prochain, la Ligue de Football Professionnelle a d’ores et déjà appris une très mauvaise nouvelle ce lundi alors qu’elle souhaite atteindre la barre symbolique du milliard d’euros. Canal+ a en effet décidé de se mettre en retrait. Par la voix de son président Maxime Saada, le média a justifié sa volonté de ne pas participer à cet appel d’offres à cause du manque de considération de l’instance à son égard. Dans la foulée, la LFP a tout de suite réagi via un communiqué pour riposter. Et depuis, l’affaire continue de faire grand bruit. Jean-Michel Aulas a d’ailleurs également tenu à réagir après cette décision.

La suite après cette publicité

L’ancien président de l’Olympique Lyonnais et actuel représentant de la FFF au conseil d’administration de la LFP, qui a par ailleurs toujours eu un oeil sur les appels d’offres de la Ligue 1 a notamment été déçu par la réaction de Canal+, comme il l’a confié lors d’une interview accordée à L’Equipe.«Je suis déçu. Je pensais qu’il y avait une potentialité de reprise de nos relations avec Canal. Comme on travaille avec eux sur le football féminin pour une longue période (jusqu’en 2029), il y a un vrai contrat de confiance qui a été établi. J’espérais que ce ne soit pas une réponse aussi négative. Mais il faut voir si l’arrivée de DAZN, qui a un accord avec Canal, n’est pas la solution». Affaire à suivre…