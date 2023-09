L’incroyable décision de Canal + pour les droits TV de la Ligue 1

Depuis 1984, Canal + a toujours diffusé des rencontres de la première division du championnat de France. 40 ans plus tard, cela devrait prendre fin. En effet, selon les informations de L’Equipe, la direction de la chaîne cryptée a écrit à la Ligue de football professionnel pour lui indiquer qu’elle ne participera pas à l’appel d’offres pour les droits TV, pour la période 2024-2029. Un véritable tremblement de terre puisque Canal + y a toujours participé jusqu’alors, faisant de la Ligue 1 l’un de ses principaux arguments de vente auprès de ses abonnés.

Mais il y a eu une fracture depuis l’épisode Mediapro. Lorsque le groupe espagnol a rendu les armes, après avoir fait miroiter des sommes mirobolantes, la LFP avait privilégié la solution Amazon, qui avait récupéré 80 % des droits pour 250M€ par saison. Mais avait refusé de renégocier les 20 % restants, détenus par Canal (soit 2 matches par journée, le samedi à 21h et le dimanche à 17h), pour lesquels le tarif grimpait à 332 M€ par saison. Le président du groupe Canal Maxime Saada avait alors multiplié les sorties médiatiques pour déplorer le traitement reçu, vécu comme une grande injustice.

Canal + pense que la LFP a déjà choisi Amazon

Les relations entre Canal + et la LFP se sont donc tendues et malgré les efforts de Vincent Labrune, président de la LFP, cela aboutit à la décision de la chaîne de ne pas candidater pour diffuser la Ligue 1 pour les 5 années à venir. Une décision lourde de conséquences. Dans le courrier adressé à la LFP, Maxime Saada dit penser qu’Amazon est d’ores et déjà considéré comme le partenaire privilégié. Et que le prix de réserve (montant minimum à atteindre lors de l’appel d’offres) est volontairement élevé pour que cela permette à la LFP de négocier de gré à gré avec le candidat choisi, probablement Amazon donc.

Est-ce la réalité ? On ne le saura pas avant le 17 octobre, date de la remise des enveloppes, avec le choix des lots et le montant proposé. Pour rappel, la LFP avait décidé de simplifier le package proposé, avec d’un côté le meilleur de la Ligue 1 et de l’autre les autres matches. Dans le lot 1, on trouve le choix 1 (dimanche 21h), le choix 2 (samedi 21h) et le choix 4 (samedi 17h). Le lot 2 est lui composé des choix 3 (vendredi 20h45) et des lots 5, 6, 7, 8 et 9. Canal + ne tentera rien.