Droits TV-Ligue 1 : la réponse cinglante de la LFP à Canal+

Le 17 octobre prochain aura lieu l’appel d’offres pour l’ensemble des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Un enjeu de taille pour la LFP qui espère toujours atteindre la barre symbolique du milliard d’euros. Mais depuis ce lundi matin, une annonce a fait grand bruit. Pour la première fois depuis sa création en 1984, Canal+ a décidé de ne pas participer à cet appel d’offres. Une décision justifiée par une lettre très offensive du président du Groupe Canal, Maxime Saada, à l’encontre de la Ligue.

«Vous n’avez eu de cesse de pénaliser Canal+ dans l’exploitation de ses droits, en particulier en matière de programmation, au détriment de nos abonnés et en donnant le sentiment à toutes nos équipes qu’Amazon était systématiquement privilégié. Amazon, dont vous avez d’ailleurs largement affirmé la nécessité de les « préserver » il y a quelques semaines lorsque nous avons tous deux échangé par téléphone et que vous m’avez indiqué les raisons de votre refus, incompréhensible, de valider notre proposition de co-diffusion avec DAZN».

La LFP se défend

Face à ces accusations, la LFP n’est pas restée muette. L’instance dirigeante du championnat de France vient de publier un communiqué pour se défendre. « La LFP a pris connaissance ce matin du courrier adressé par M. Maxime Saada à M. Vincent Labrune. La LFP regrette la décision exprimée par le Groupe Canal+ qu’elle n’a évidemment jamais souhaitée. Canal+ et ses abonnés aiment le football français comme le rappelle le courrier de M. Saada et la Ligue et les clubs ont toujours considéré Canal+ comme un partenaire stratégique », indique le communiqué, avant de conclure.

« Les affirmations ou insinuations contenues dans ce courrier sont au demeurant d’une particulière gravité. En tant que de besoin, la LFP précise que tous les paramètres de l’appel à candidatures ont été établis dans le strict respect des règles du code du sport et du droit de la concurrence. Les modalités de cet appel à candidatures assurent une transparence maximale à tous les candidats quant au déroulement et à l’intégrité du processus, la LFP n’ayant aucune forme d’accord avec quelque acteur que ce soit. La LFP regrette enfin le procédé consistant à divulguer publiquement les termes de ce courrier, afin de porter atteinte au processus de commercialisation ainsi qu’aux intérêts de la LFP et des clubs qui la composent. » Le message est passé.