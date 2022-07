Le spectaculaire Colombien Julian Quiñones proposé en Ligue 1 !

La suite après cette publicité

Si en France, ce sont les Tigres d'André-Pierre Gignac et de Florian Thauvin qui cristallisent les attentions, la Liga MX regorge de grands talents. Parmi eux figure un certain Julian Quiñones. Son nom ne vous dit rien et pourtant, l'attaquant colombien vient de réaliser deux saisons de haute volée au Mexique et a même terminé meilleur joueur et a remporté le championnat avec l'Atlas de Guadalajara, grâce notamment à trois buts inscrits en 1/2 face aux Tigres de Gignac et Thauvin et en finale face à Pachuca.

À 25 ans et après six mois incroyables au Mexique, Quiñones souhaite rejoindre l'Europe. Selon nos informations, cet attaquant spectaculaire, complet, doté d'une grosse frappe de balle, d'un sacré coup de reins et d'un bon jeu de tête, a été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 qui sont en train d'étudier très attentivement son profil. Il faut dire que le tarif de l'ancien attaquant des Tigres (- de 5 M€) est attractif et le potentiel du joueur énorme... À suivre.