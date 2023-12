FIFA - The Best 2023 : les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur sont connus

Récompense crée en parallèle du Ballon d’Or par la FIFA en 2016, la cérémonie FIFA - The Best gagne en importance au fil des années. Pour le moment, trois joueurs ont gagné la récompense à deux reprises, il s’agit de Cristiano Ronaldo (2016 et 2017), Lionel Messi (2019 et 2022) et Robert Lewandowski (2020 et 2021). Luka Modric a été sacré également en 2018 et l’année 2023 devrait voir un nouveau joueur recevoir ce trophée.

Alors que l’on connaissait déjà les 10 finalistes avec Julián Álvarez (Argentine), Marcelo Brozović (Croatie), Kevin De Bruyne (Belgique), İlkay Gündoğan (Allemagne), Erling Haaland (Norvège), Rodrigo Hernández Cascante (Espagne), Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie), Kylian Mbappé (France), Lionel Messi (Argentine), Victor Osimhen (Nigeria), Declan Rice (Angleterre) et Bernardo Silva (Portugal), le trio qui se départagera pour le titre n’aura pas pour autant un accent mancunien.

Messi encore là

En effet, grand acteur des victoires en Ligue des Champions et en Premier League acquises par Manchester City, Erling Braut Haaland est bien entendu dans la course et se retrouve pour la toute première fois dans le trio final. Mais alors que l’on pouvait penser que son coéquipier Rodrigo Hernandez figurerait à ses côtés (buteur en finale, vainqueur de la Ligue des Nations, de la Premier League et de la Ligue des Nations avec l’Espagne), la FIFA vient de dévoiler les deux autres finalistes.

«Les trois joueurs finalistes pour le trophée The Best – Joueur de la FIFA 2023 sont connus. Il s’agit d’Erling Haaland, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Ce prix vient récompenser la meilleure performance individuelle en football masculin sur une période s’étalant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023. Le nom du grand gagnant sera dévoilé lors d’une cérémonie qui se tiendra à Londres, le 15 janvier 2024». Et nul doute que la présence de Messi au détriment de plusieurs Cityzens risque de faire jaser.