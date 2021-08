L'Atlético de Madrid fait encore un joli cadeau à Diego Simeone !

La suite après cette publicité

S'il y a un club qui est plutôt content en ce moment en Espagne, c'est l'Atlético. Et pour cause, les Colchoneros vivent un été plutôt paisible. En plus de n'avoir perdu aucun joueur important, les Colchoneros ont frappé un sacré coup en recrutant Rodrigo de Paul, qui sort d'une superbe Copa América avec la sélection argentine. Un chèque de 35 millions d'euros a été signé pour offrir un joli cadeau à Simeone. La pépite brésilo-portugaise Marcos Paulo est aussi arrivée il y a quelques semaines.

Et la direction rojiblanca compte encore gâter le Cholo. Depuis des semaines déjà, l'Atlético travaille sur l'arrivée d'un attaquant. Plusieurs noms sont sortis, avec Antoine Griezmann qui a même semblé proche d'un retour au Wanda Metropolitano. Puis, c'est le nom de Rafa Mir (24 ans) qui a commencé à prendre de l'ampleur. Et comme l'expliquent divers médias comme Marca, c'est fait.

Quinze millions d'euros pour un joueur très coté

Pour le média il n'y a aucun doute, il sera joueur de l'Atlético rapidement. Auteur de 16 buts avec Huesca la saison dernière malgré la relégation du club, celui qui appartient à Wolverhampton va finalement rejoindre le champion d'Espagne, qui a grillé d'autres clubs comme Séville sur ce dossier, et même le FC Barcelone, un temps annoncé dessus. Il signera son contrat à son retour des Jeux Olympiques, lui qui va disputer la finale avec l'Espagne en début d'après-midi.

Un renfort de qualité pour 15 millions d'euros, et qui répond à un vrai besoin. Diego Simeone avait effectivement besoin d'un deuxième buteur, lui qui n'avait que Luis Suarez comme véritable joueur de pointe. On peut donc imaginer Mir dans un rôle de joker dans un premier temps, avant d'éventuellement prendre la place de l'Uruguayen sur la durée. Pas de doutes, l'Atlético a toutes les cartes en main pour refaire la loi en Espagne...