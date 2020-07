L’Amiens SC évoluera bien en Ligue 2 la saison prochaine

Le Conseil d’État a rejeté ce vendredi le nouveau recours en référé du club d’Amiens SC qui a désormais acté sa relégation en Ligue 2. Dans un communiqué officiel, le club picard toujours dans l’attente de la décision au fond de la plus haute juridiction administrative s’est dit «plus que jamais mobilisé pour relever les défis sportifs de la saison prochaine».

Son président Bernard Joannin s’est exprimé ce matin dans ce communiqué et semble tout de même confiant.« Je suis persuadé que le Conseil d’État, dans sa formation collégiale, nous donnera raison dans le cadre d’un examen au fond de nos demandes. »

Un président impliqué jusqu’au bout qui n’a pas manqué de rassurer le club et ses supporters malgré la saison compliquée à venir. «Je suis fier de mener ce combat pour l’équité sportive qui redonne une image de solidarité et d’humanité au football (…). En attendant, la meilleure réponse est sur le terrain. L’Amiens SC est en marche pour former une équipe animée par la soif de gagner». Un discours poignant qui devrait remettre un peu de baume au cœur aux supporters du club picard qui espèrent désespérément un retournement de situation.