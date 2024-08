Ligue Europa : l’Olympique Lyonnais et Nice relativement épargnés par le tirage

Qui succédera à l’Atalanta Bergame, vainqueur de la Ligue Europa pour la première fois de son histoire lors de l’édition précédente ? Pour le savoir, il faudra bien entendu suivre de près le parcours non pas des 32, mais bien des 36 équipes engagées dans cette compétition. Mais à l’instar de la Ligue des Champions, la C3 va également faire peau neuve à l’occasion de cette nouvelle cuvée 2024-2025. Calqué sur le modèle de la Coupe aux grandes oreilles, présenté la veille par nos soins, chaque club qualifié affrontera un total de 8 adversaires différents jusqu’à la fin janvier - quatre matchs à domicile et quatre rencontres à l’extérieur - et défiera deux équipes de chacun des quatre chapeaux avec l’interdiction d’affronter un club du même pays.

Et contrairement au format précédent, aucune équipe actuellement en lice en Ligue des Champions ne sera reversée au printemps. De ce fait, seules les 36 équipes qui sont parvenues à composter leur billet pour la C3 se disputeront le précieux sésame. Pour la France, deux clubs sont ainsi concernés. Pour la 37e fois de son histoire, l’Olympique Lyonnais, qui dispose parmi les clubs français du record de matchs joués sur la scène continentale (280 matchs à son actif), retrouve le doux parfum d’une Coupe d’Europe. En plus du club rhodanien, l’OGC Nice, grâce à sa cinquième place acquise en Ligue 1, est également de la partie après un an d’absence.

L’OL et Nice épargnés par le tirage !

Respectivement placés dans le chapeau 2 et 4, l’OL et Nice connaissent désormais l’identité de leurs futurs adversaires. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux formations tricolores ont été relativement épargnées par le tirage au sort effectué par l’UEFA, ce vendredi. Dès lors, le club rhodanien est passé entre les mailles du filet en héritant de l’Eintracht Francfort et des Glasgow Rangers, finalistes de l’édition 2022 ainsi que des clubs turcs du Fenerbahçe et de Besiktas. Enfin, les hommes de Pierre Sage seront mesurés aux Grecs de l’Olympiakos, vainqueurs de la Conférence League en mai dernier, à Ludogorets, Qarabag et à Hoffenheim.

En ce qui concerne les Aiglons, ces derniers ont hérité d’un calendrier assez homogène malgré quelques affiches plus relevées contre les Glasgow Rangers, la Real Sociedad, adversaire du Paris Saint-Germain lors des 8es de finale de la C1 l’an dernier. Les hommes de Franck Haise défieront la Lazio de Rome, Twente, Bodo/Glimt, l’Union Saint-Gilloise et enfin les Suédois d’Elfsborg. À noter que les rencontres de la première journée se tiendront les 25 et 26 septembre prochains. Par souci d’équité, tous les matchs de la dernière journée se joueront le 30 janvier à la même heure.

Le tirage au sort :

Chapeau 1

AS Rome : Eintracht Francfort, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar, Dynamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Elfsborg.

Manchester United : Glasgow Rangers, FC Porto, PAOK, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viktoria Plzen, Twente, Bucarest.

FC Porto : Manchester United, Lazio, Olympiakos, Maccabi Tel Aviv, Midtjylland, Bodo/Glimt, Hoffenheim, Anderlecht.

Ajax Amsterdam : Lazio, Slavia Prague, Maccabi Tel Aviv, Real Sociedad, Galatasarayn Qarabag, Besiktas, RFS.

Glasgow Rangers : Tottenham, Manchester United, Olympique Lyonnais , Olympiakos, Union Saint-Gilloise, Malmö, FCSB, Nice .

Eintracht Francfort : Slavia Prague, AS Rome, Ferencvaros, Olympique Lyonnais , Viktoria Plzen, Midtjylland, RFS, Besiktas.

Lazio : FC Porto, Ajax Amsterdam, Real Sociedad, Braga, Ludogorets, Dynamo Kiev, Nice , Twente.

Tottenham : AS Rome, Glasgow Rangers, AZ Alkmaar, Ferencvaros, Qarabag, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim.

Slavia Prague : Ajax Amsterdam, Eintracht Francfort, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorest, Anderlecht, Athletic Bilbao.

Chapeau 2 :

Real Sociedad : Ajax Amsterdam, Lazio, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Dynamo Kiev, Viktoria Plzen, Anderlecht, Nice .

AZ Alkmaar : AS Rome, Tottenham, Ferencvaros, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic Bilbao.

SC Braga : Lazio, AS Rome, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos, Bodo/Glimt, Union Saint-Gilloise, Hoffenheim, Elfsborg.

Olympiakos : Glasgow Rangers, FC Porto, Braga, Olympique Lyonnais , Qarabag, Malmö, Twente, FCSB.

Olympique Lyonnais : Eintracht Francfort, Glasgow Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabag, Besiktas, Hoffenheim.

PAOK : Slavia Prague, Manchester United, Ferencvaros, Real Sociedad, Viktoria Plzen, Galatasaray, Bucarest, RFS.

Fenerbahçe : Manchester United, Slavia Prague, Olympique Lyonnais , AZ Alkmaar, Union, Midtjylland, Athletic Bilbao, Twente.

Maccabi Tel Aviv : Porto, Ajax Amsterdam, Real Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo Glimt, RFS, Besiktas.

Ferencvaros : Tottenham, Eintracht Francfort, Alkmaar, PAOK, Malmö, Dynamo Kiev, Nice, Anderlecht.

Chapeau 3 :

Qarabag : Ajax Amsterdam, Tottenham, Olympique Lyonnais , Olympiacos, Malmö, Bodo Glimt, Bucarest, Elfsborg.

Galatasaray : Tottenham, Ajax Amsterdam, PAOK, Alkmaar, Dynamo Kiev, Malmö, Elfsborg, RFS.

Bodo/Glimt : FC Porto, Manchester United, Maccabi Tel Aviv, Braga, Qarabag, Union SG, Besiktas, Nice .

Viktoria Plzen : Manchester United, Eintracht Francfort, Real Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dynamo Kiev, Anderlecht, Bilbao.

Union Saint-Gilloise : AS Rome, Glasgow Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Midtjylland, Nice , Twente.

Dynamo Kiev : Lazio, AS Rome, Ferencvaros, Real Sociedad, Viktoria Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim.

Ludogorets : Slavia Prague, Lazio, AZ Alkmaar, Olympique Lyonnais , Midtjylland, Viktoria Plzen, Bilbao, Anderlecht.

Midtjylland : Francfort, Porto, Fenerbahçe, M. Tel-Aviv, Union SG, Ludogorets, Hoffenheim, Bucarest.

Malmö : Glasgow Rangers, Slavia Prague, Olympiakos, Ferencvaros, Galatasaray, Qarabag, Twente, Besiktas.

Chapeau 4 :