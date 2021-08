FC Barcelone - Real Sociedad : les compositions sont là

La Liga a repris ce week-end et le FC Barcelone revient aux affaires ce soir avec un choc contre la Real Sociedad. Les Catalans dirigés par Ronald Koeman se présentent en 4-3-3 avec Neto dans les buts derrière Sergiño Dest, Eric Garcia, Gerard Piqué et Jordi Alba. Frenkie de Jong et Pedri accompagnent Sergio Busquets dans l'entrejeu. En pointe, Martin Braithwaite peut compter sur Antoine Griezmann et Memphis Depay dans les couloirs.

La suite après cette publicité

De son côté, la Real Sociedad opte pour un 4-2-3-1 avec Alex Remiro comme dernier rempart. Devant lui, Aihen Munoz, Robin Le Normand, Aritz Elustondo et Joseba Zaldua prennent place. Martin Zubimendi et Mikel Merino sont dans l'entrejeu tandis que Portu et Adnan Januzaj prennent les couloirs. Mikel Oyarzabal est soutenu en attaque par David Silva.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Barcelone : Neto - Dest, Garcia, Piqué, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Griezmann, Braithwaite, Depay

Real Sociedad : Remiro - Munoz, Le Normand, Elustondo, Zaldua - Zubimendi, Merino - Portu, Silva, Januzaj - Oyarzabal