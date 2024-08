HAC : Didier Digard encense Joujou et Kechta

Présent au micro de DAZN après la victoire (2-0) du HAC contre Saint-Étienne, Didier Digard a logiquement affiché sa satisfaction. L’occasion également pour le nouvel entraîneur des Normands de pointer certaines individualités…

«Antoine Joujou ? Je ne sais même pas s’il a conscience des qualités qu’il a mais on ne va pas le lâcher. Je suis très content encore de sa performance ce soir. On a fait une belle chose sur l’analyse de l’adversaire, on a fait le choix du 3-4-3 pour poser des problèmes, ils l’ont bien fait et je suis content. Kechta ? Il a été plus axial, ce n’est jamais quelqu’un à qui je demanderai d’être le long de la ligne, c’est un joueur qui doit prendre confiance et conscience de ses qualités pour devenir décisif». Les intéressés apprécieront…