L'Inter a glissé une clause secrète dans le transfert de Mauro Icardi au PSG

Mauro Icardi (27 ans) va s'engager définitivement avec le PSG. Il doit signer un contrat de 4 ans pour un salaire annuel de 10 M€. L'accord entre le club français et l'Inter a été trouvé pour une somme de 50 M€ en plus d'un bonus de 7 à 8 M€. Une belle affaire pour le champion de France puisque l'option d'achat d'avant crise sanitaire et économique était de 70 M€.

Cependant, l'Inter n'a pas complètement perdu la face. D'après Goal, les Nerazzurri ont glissé une clause spéciale dans l'accord avec le PSG. En cas de signature future d'Icardi dans un autre club italien (on pense évidemment à la Juventus qui souhaitait faire venir le buteur argentin), l'Inter recevrait immédiatement un bonus de 15 M€. Voilà qui limiterait l'action des dirigeants parisiens pour un éventuel transfert d'Icardi.