Portugal-France : Kylian Mbappé ne finit pas la prolongation

Titulaire sur le côté gauche lors de ce Portugal-France, Kylian Mbappé a eu du mal ce soir. D’ailleurs, il ne termine pas la rencontre. Il cède sa place à Bradley Barcola à la mi-temps de la prolongation, sans doute au bout de ses forces.

L’attaquant souffre encore avec son masque, en plus de s’être fait une petite frayeur à l’heure de jeu lorsqu’il contra la tête de Bernardo Silva. Le ballon pris dans la tempe l’a un peu sonné car il a mis un certain temps à se relever. Résultat, il n’aura pas sa chance en cas de séance de tirs au but.