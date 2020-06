Liga NOS : le FC Porto bat le CS Maritimo et reprend la 1ère place

Après le match nul entre Portimonense et le Benfica Lisbonne un peu plus tôt dans la soirée (2-2), le FC Porto (2e, 60 points) accueillait le CS Maritimo (15e, 25 unités) ce mercredi à l'Estádio do Dragão pour la suite de la 26e journée de Liga NOS. L'objectif était simple pour les hommes de Sergio Conceicao : reprendre la première place au SLB. Il fallait pour cela faire match nul ou s'imposer et les Dragões ont rempli leur mission grâce à un succès 1-0 sur leur pelouse.

C'est Jesús Corona qui a offert la victoire à son équipe grâce à son but en début de rencontre. Après un léger cafouillage sur une longue touche, le Mexicain de 27 ans a envoyé une belle demi-volée dans le petit filet opposé, et le gardien brésilien Charles n'a rien pu faire. Alex Telles, lui, a vu rouge en fin de rencontre (86e, deux cartons jaunes). Du coup, le FC Porto retrouve sa place de leader et prend deux longueurs d'avance sur le Benfica Lisbonne. Le CS Maritimo est toujours quinzième de ce championnat portugais.