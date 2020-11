Liga : le FC Séville retrouve le chemin de la victoire face à Osasuna

Pour le compte de la 9e journée de Liga, le FC Séville recevait la formation d'Osasuna. À la traine en championnat, les Andalous qui ne comptaient que sept petits points sur 24 possibles, se devaient de réagir et ainsi insuffler une nouvelle dynamique pour s'échapper de la zone de relégation. Mais au cours d’une première riche en occasions dangereuses pour les deux équipes, aucune d’entre elles n’arrivait à convertir ses opportunités. Peu avant la demi-heure de jeu, Ante Budimir n’était pas loin d’ouvrir le score d’une tête puissante, mais voyait cette dernière fuir de peu le cadre (24e). Séville et Oliver Torres s’offraient à leur tour l’opportunité de marquer ce premier but, mais le milieu de terrain espagnol manquait lui aussi de lucidité dans le dernier geste (29e).

Pourtant souverains en Ligue des Champions cette saison, les hommes de Lopetegui rentraient au vestiaire dominés par des visiteurs venus faire un coup ce samedi. Mais à l’heure de jeu, les joueurs d’Osasuna commettaient l’irréparable en concédant un penalty. Alors qu’il repoussait parfaitement le tir d’Ocampos, Herrera, pas verni sur coup-là, voyait l’arbitre constater une infraction et ainsi faire retirer le penalty. Et cette fois-ci, l’attaquant argentin ne tremblait pas et donnait l’avantage au FC Séville (1-0, 59e). Un but qui suffisait au bonheur des Andalous qui s'imposaient sur le plus petit des scores. Avec ces trois points pris, ces derniers se donnent un peu d’air au classement, et grimpent à la 11e place.