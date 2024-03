Un ancien joueur de Bordeaux tente de se suicider

L’après carrière peut-être compliquée à gérer pour certains joueurs ayant connu gloire, sélections et trophées. C’est typiquement le cas de Gilbert Bodart. À 61 ans, l’ancien portier du Standard Liège, qui totalise 12 sélections en Équipe de Belgique, avait fait un passage en France l’espace d’une saison aux Girondins de Bordeaux entre 1996-97. Le temps pour lui d’être sacré meilleur gardien de Ligue 1. Passé ensuite par Brescia et Ravenne en Italie, il avait achevé sa carrière en 2002 à Beveren avant de se faire remarquer dans les rubriques faits divers.

Incarcéré à la prison de Dinant en 2008 dans le cadre d’un trafic de fausse monnaie, il avait été également condamné à trois ans et demi de prison avec sursis après un braquage quelques mois plus tard. Après une modeste carrière d’entraîneur, l’ancien gardien de but avait été déféré devant le juge d’instruction pour des faits de violences familiales fin 2023. En proie à de graves problèmes financiers, Bodart avait averti ce lundi dans sur Facebook via plusieurs messages inquiétants, vouloir en finir. «Je suis à la fin, mes dernières heures. Je n’en peux plus de cette vie de merde. On m’a volé 115 000 euros. Je craque. Merci à la justice d’avoir ma mort sur la conscience…» Le soir même, il se jetait d’un pont surplombant la Meuse pour passer à l’acte malgré la demande des pompiers présents sur place. Après être finalement parvenu à sortir de l’eau grâce aux secours, il a été conduit à l’hôpital, rapporte le quotidien La Meuse ce matin.