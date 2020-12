Bayern : Robert Lewandowski dans l'histoire de la Bundesliga

Quel exploit ! Durant le match opposant le Bayern Munich à Wolfsbourg (2-1) ce mercredi à l'Allianz Arena, le Polonais Robert Lewandowski (32 ans) a marqué un nouveau doublé. L'attaquant bavarois en est désormais à 18 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Mais ce n'est pas tout. Ces deux buts, ses 250e et 251e depuis le début de sa carrière en Bundesliga, le font un peu plus entrer dans l'histoire du football allemand.

Une telle performance n'avait jusqu'ici été réalisée que par Gerd Müller (365 réalisations), l'ancien attaquant du Bayern (1964-1981), et Klaus Fischer (268 pions), l'ex-buteur du SC Kreuzstrabl (1958-1961) et du SC Zwiesel (1961-1968). Cet exploit place donc le natif de Varsovie au troisième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la Bundesliga. Et vu sa forme du moment, il pourrait bien continuer à gagner du terrain dans ce prestigieux classement.