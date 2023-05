Vidéo : les Twittos détruisent Dortmund après la perte du titre à la dernière journée

La suite après cette publicité

Alors qu’il avait son destin en main pour remporter la Bundesliga, le Borussia Dortmund s’est complètement troué face à Mayence (2-2) et a offert le titre au Bayern Munich qui a battu Cologne (2-1) non sans mal et grâce à un but de Musiala à la 89ème minute ! Une dernière journée de folie en Allemagne que les Twittos garderont en mémoire puisqu’ils n’ont pas hésité à vanner l’équipe de Dortmund qui a encore raté le coche. Peut-être l’année prochaine…

