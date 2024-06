Jeux Olympiques : la FFF force toujours pour Kylian Mbappé

C’est l’un des feuilletons de l’été. Après avoir réglé le dossier de l’avenir de Kylian Mbappé, le sujet qui revient sur la table désormais est sa partition ou non aux Jeux Olympiques. Ce qui apparaissait comme un vrai objectif du Français il y a encore quelques années est rapidement devenu quelque chose d’illusoire. Les chances de le voir disputer les JO avec les Bleus alors qu’il vient juste d’être transféré au Real Madrid sont quasi nulles. Et pourtant, depuis plusieurs mois maintenant, la FFF force et espère faire changer d’avis le club espagnol qui a expliqué ne pas vouloir libérer ses joueurs.

La suite après cette publicité

Dans ce sens, même le président de la République Emmanuel Macron a multiplié les sorties médiatiques pour réussir à récupérer Mbappé sur le mois d’aout. Il y a quelques semaines, il avait même diné avec Florentino Perez et avait abordé ce sujet là. En vain. Ce lundi, lors de l’annonce de la pré-liste de Thierry Henry, Kylian Mbappé n’était évidemment pas présent. Et si la liste peut drastiquement changer jusqu’au 3 juillet, les chances de le voir apparaître dans le groupe des Bleus sont proches de 0. Pourtant, la FFF ne lâche pas. Dans un entretien accordé à l’Équipe, le président de la FFF Philippe Diallo a insisté sur ce sujet.

À lire

Naples : les premiers mots d’Antonio Conte

Florentino Perez n’a pas dit non

«Thierry Henry a présenté une liste qu’il a qualifiée de virtuelle, c’est-à-dire qu’elle donne un premier cap après tous les contacts qui ont été pris. Des gens peuvent sortir et d’autres entrer. Cela ne vous a pas échappé que, parmi les plus de 23 ans que l’on peut retenir, il n’y en a que deux sur les trois possibles. Donc il y a une troisième place qui reste ouverte pour la liste définitive qui sera remise le 3 juillet», a-t-il lancé avant d’enchaîner. «On sait que les Jeux sont très importants pour la France et le football français. L’objectif est de pouvoir constituer la meilleure équipe possible le moment venu, ce que j’ai toujours défendu. Je reste sur cette ligne.»

La suite après cette publicité

Le président de la FFF en a aussi profité pour évoquer les négociations avec Florentino Perez et s’expliquer sur la présence de certains joueurs qui n’ont pas été autorisés par leurs clubs à disputer la compétition. «Florentino Perez était à l’Élysée dans le cadre d’un événement de la FIFA et a fait une réponse diplomatique en laissant entendre que les choses étaient ouvertes. On s’en est tenus à cette réponse», a-t-il expliqué avant d’évoquer les refus des clubs. «Lors que Thierry Henry a présenté sa liste, il n’avait pas eu de refus du PSG (ndlr : concernant Barcola et Zaire-Emery) de mettre ces joueurs dedans. Un refus pour Mbappé ? Non, c’est qu’il faut un certain nombre de joueurs. C’est une photographie à un moment donné, avec des potentialités et une évolution de liste à prévoir jusqu’au 3 juillet.»